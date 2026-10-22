Хюрцелер няма интерес да води Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер не е заинтересован на този етап да поеме Манчестър Юнайтед и ще откаже на “червените дяволи”, ако бъде поканен, твърди “Сън”. 33-годишният германец, който прави истински фурор с “чайките”, е един от вариантите, завъртели се в английските медии като потенциални заместници на Майкъл Карик, в случай че последният бъде уволнен. Хюрцелер обаче е амбициран да изведе Брайтън до Шампионската лига, така че няма никакво намерение да напуска. Според “Сън” той би си тръгнал само ако получи предложение от Реал Мадрид, Барселона, Байерн (Мюнхен), Арсенал или Манчестър Сити, но никой от тези клубове не планира треньорски рокади в скоро време.

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Той подписа нов тригодишен договор с клуба само преди няколко месеца, така че Юнайтед ще трябва да плати сериозна компенсация, ако се спре на него. В неговия договор няма освобождаваща кауза, която би улеснила напускането му.

Според днешните издания на медиите на Острова големият фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед в момента е Юлиан Нагелсман, докато Антонио Конте вече не е актуален вариант, тъй като на “Олд Трафорд” търсят друг профил и не харесват острия и конфликтен характер на италианеца. Еди Хау и Киърън Маккена също са опции.

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