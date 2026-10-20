Фабрегас: Това ще бъде исторически ден за града, клуба и играчите ни

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас подходи с голямо уважение към Манчестър Юнайтед преди утрешния сблъсък между двата тима на „Джузепе Синигалия“ в Шампионската лига. Според него „червените дяволи“ не се намират в криза, но той уточни, че неговият тим не бива да се плаши от славната история на „червените дяволи“.

Фабрегас: Преди три години бе немислимо да играем с Манчестър Юнайтед

„Това ще бъде исторически ден за града, клуба и играчите ни. Ще трябва да се адаптираме добре. Това е Манчестър Юнайтед и няма нужда да казваме каквото и да било за тяхната история. Ще се опитаме да спечелим и да играем нашата игра. Формата на Юнайтед? Няма криза, ако играеш на всеки три дни. Нямаш време да мислиш за такова нещо. Вие сте тези, които създавате кризата, но истинският футбол е да играеш на всеки три дни и да излизаш на терена, за да се опитваш да печелиш. Можете да покажете, че историята не играе на терена, като не говорите за нея. Ако постоянно им повтарям да внимават срещу Юнайтед, играчите ще излязат на терена със страх. Когато обсъждам този съперник, говоря само за това как можем да ги нараним и за 11-те играчи, които искаме да победим. Ако приемаме опонентите ни за по-добри от нас, ще ни бъде по-трудно. Няма да ви кажа дали бих поел Юнайтед, защото ми се струва лош въпрос, който е неуважителен към страхотен играч и мениджър като Майкъл Карик.

"It's a historic club I know very well" 🗣️ Como head coach Cesc Fàbregas looks ahead to his sides clash against Manchester United ⚽️ https://t.co/yGWBB3bAq0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 20, 2026

Адаптацията ни към турнира е процес, който трябва да контролираме. Винаги съм казвал, че много от футболистити никога не са играли в Шампионската лига, аз също не съм го правил като треньор. С това, което правим в момента, несъмнено ще бъдем по-добри след пет години. Най-хубавото на това да играеш на всеки три дни е, че ако загубиш, веднага имаш възможността да се върнеш на победния път и пораженското чувство не продължава цяла седмица. Този мач е от голямо значение, особено за нас като клуб. Дойдох тук преди четири години и ако погледнете какви бяхме тогава и какви сме сега, всичко е различно. От време на време трябва да оставаш здраво стъпил на земята, защото има толкова много за учене и вършене. Утре ще има два тима на терена, които ще се опитат да възтържествуват. Имаме голямо уважение към съперниците ни, защото те имат фантастични играчи, отличен щаб и чудесен треньор, който ги върна обратно в ШЛ. За мен е голяма чест да ги приема тук.

Cesc Fabregas assures Como don’t believe Manchester United are in a Champions League crisis, but will ‘try to win’ despite new injuries for Jesus Rodriguez and Trevoh Chalobah. #Como #MUFC #ComoManUtd #COMMUN #UCL https://t.co/dlc0beQXeF — Football Italia (@footballitalia) October 20, 2026

Ключът за развитието на клуба? Не знам. Оттеглих се, водих Примаверата и един ден седнах на разговор с президента. Той ме попита какви са моите план и визия за клуба. Представих му план за това какво можехме да постигнем и го приложихме, опитвайки се да даваме най-доброто от себе си. Стараехме се да привлечем млади таланти, които може би повечето хора не познаваха. Президентът ми гласува доверие и ми даде картбланш за футболните дела. Има много важна комуникация помежду ни. Той ми стана приятел и почти роднина. Когато работиш така, имаш чувството, че всичко става все по-важно. Ние сме семейство и дори когато губим, феновете ни приветстват. Това е специално и трябва да продължим да работим така, оставайки скромни. Хесус Родригес ще отсъства около два месеца, след като се контузи към края на днешната тренировка. Трево Чалоба ще бъде аут за две седмици, така че ще пропусне четири мача. Да видим дали Мойс Кийн ще бъде готов за събота, а Асане Диао ще се върне след паузата“, коментира на пресконференцията си Фабрегас, който потвърди, че утре Анастасиос Дувикас ще води атаката, но отказа да разкрие кой ще пази на вратата.

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Снимки: Gettyimages