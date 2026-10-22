Карик: Представянето ни е неприемливо, въобще не бяхме в мача

Манчестър Юнайтед претърпя тежко поражение в Шампионската лига в гостуването си на Комо (1:4). "Червените дяволи" изиграха един от на-слабите си мачове под ръководството на Майкъл Карик и още повече усложниха кризата, в която се намират. Наставникът пое пълна отговорност за този резултат, но заяви, че представянето на отбора е неприемливо.

„Разочарованието е огромно. Смятам, че абсолютно всеки трябва да поеме отговорност за случилото се. Аз поемам стопроцентова отговорност за отбора и цялостното ни представяне – крайният отговорник съм аз и напълно приемам това. Но като дългогодишен привърженик на този футболен клуб съм длъжен да кажа, че подобно представяне е напълно неприемливо", започна Карик.

Той изрази съпричастност към запалянковците, които пропътуваха разстоянието до Италия, за да подкрепят тима.

„Феновете значат изключително много за мен. Те са туптящото сърце на клуба и винаги ще бъдат. След като са пътували чак дотук, бях длъжен да им се извиня за тази игра. Съчувствам им напълно за това, че трябваше да гледат подобно нещо. Нямаме никакви оправдания. В момента най-важното е да осмислим мача и начина, по който се разви.“, допълни специалистът.

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Той също така призна, че отборът му е бил далеч от нужното ниво както индивидуално, така и колективно, като не е успял да запази инерцията от предишния двубой с Лийдс.

„Не бяхме дори близо до необходимото ниво в толкова много аспекти и не заслужихме нищо от този двубой. Всъщност започнахме с добър шанс, създаден от Диого Далот, но след това почти нищо не направихме. Искахме да надградим след мача с Лийдс, а се получи точно обратното. Отидох при феновете в края, за да им се извиня лично – те плащат скъпо и милеят за отбора. Аз самият обичам този клуб не по-малко от всеки друг и тази вечер ми беше изключително тежко да гледам това“, продължи англичанинът.

Той отдаде дължимото и на съперника: „Комо игра силно, поздравления за тях. Те бяха добър отбор, докато ние просто отсъствахме от терена. Дали става дума за мотивация, агресия, интензитет, дисциплина или желание за пълно себераздаване – просто ни нямаше. Толкова е просто.“

Единственият по-позитивен момент от вечерта бе появата в игра на защитника Матайс Де Лихт, който се завърна в игра след тежка контузия.

„За него бе важен момент отново да стъпи на футболния терен. Той дори нямаше желание да излиза, но не искахме да поемаме излишни рискове с неговото състояние. Той не е играл много напоследък, така че завръщането му е голямо събитие и искрено се радвам за него", завърши Карик.

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Снимки: Gettyimages