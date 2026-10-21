В Ман Юнайтед може да останат без Шешко до края на годината

В Манчестър Юнайтед се опасяват, че Бенямин Шешко може да остане извън игра до началото на следващата година заради усложнения при възстановяването си от контузия. Според информация на „Сън“ медицинските прегледи на тренировъчната база в Карингтън са засилили притесненията на клуба, че нападателят може да отсъства до четири месеца.

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23-годишният словенец не е играл от пет седмици заради проблем, различен от предишната травма в областта на подбедрицата, която го измъчваше в продължение на шест месеца. Въпреки че хора от обкръжението му се надяват отсъствието да не продължи до февруари, в клуба вече се подготвят за по-продължително възстановяване.

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Продължителната липса на Шешко може да принуди Юнайтед да потърси нов централен нападател през зимния трансферен прозорец. През лятото ръководството не привлече допълнителен футболист на този пост, след като не успя да се раздели с Джошуа Зиркзее. Нидерландецът получава ограничено игрово време при Майкъл Карик, като е започнал като титуляр само веднъж в 27 мача под ръководството на английския специалист. В отсъствието на Шешко Карик разчита на Матеус Куня и Брайън Мбемо в предни позиции. Мбемо е сред най-резултатните футболисти на тима през сезона с четири попадения. Междувременно Юнайтед ще се опита да намери решение и за бъдещето на Зиркзее, когото клубът планира да продаде през следващата година.

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Самият Карик очаква по-ясна информация за състоянието на словенеца до края на седмицата. „Надяваме се съвсем скоро да имаме ясна представа. Не се опитвам да отлагам информацията. Надявам се следващия път, когато говорим, може би не утре, но до края на седмицата, да можем да кажем нещо по-конкретно. В момента се работи по въпроса и ще видим какво ще излезе от това“, заяви мениджърът.

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Снимки: Gettyimages