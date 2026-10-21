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Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

  • 21 окт 2026 | 06:24
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Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

Италианският Комо приема Манчестър Юнайтед в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се играе на стадион "Джузепе Синигалия" с главен съдия германеца Свен Яблонски. И двата тима влизат в мача с актив от по 3 точки след първите си две участия в турнира.

Воденият от Сеск Фабрегас тим на Комо показва отлични игри от началото на есента. В Шампионската лига италианците стартираха впечатляващо с разгрома 4:1 у дома срещу РБ Лайпциг, след което отстъпиха драматично с 2:3 при гостуването си на Фейенорд. В Серия А отборът също се представя стабилно, като в последния си шампионатен мач спечели гостуването си на Фиорентина с 3:1, а преди това завърши 0:0 срещу Рома и надделя над Парма с 2:1.

Манчестър Юнайтед преминава през труден период под ръководството на Майкъл Карик, намирайки се в серия от шест поредни мача без победа във всички турнири. В Шампионската лига "червените дяволи" започнаха с изразително 4:0 у дома срещу Сабах, но след това загубиха визитата си на Атлетико Мадрид с 0:2. Във Висшата лига тимът регистрира три последователни равенства с по 1:1 срещу Фулъм, Тотнъм и Лийдс.

Това е първи официален мач в историята между Комо и Манчестър Юнайтед. Италианският клуб сътвори истински подвиг, след като за по-малко от десетилетие премина от фалит в четвърта дивизия до участие в Шампионската лига. Английският гигант има богат опит срещу италиански съперници в европейските турнири, като от общо 43 изиграни мача е записал 21 победи, 7 равенства и 15 поражения при голова разлика 66:52.

Домакините нямат право да използват контузения Асане Диао, а под въпрос до последно остават Трево Чалоба и Мойс Кийн.

При гостите от Манчестър ситуационната криза е значително по-тежка. Лени Йоро е наказан заради червения картон срещу Атлетико Мадрид, а списъкът с контузени включва Лисандро Мартинес, Маркъс Рашфорд, Коби Мейну, Люк Шоу, Ейдън Хевън, Патрик Доргу, Бенямин Шешко, Мануел Угарте и Том Хийтън.

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Снимки: Gettyimages

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