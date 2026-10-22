Фернандеш разкритикува Карик след срамното поражение от Комо, мениджърът отвърна с упрек към играчите

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш отправи остри думи към мениджъра Майкъл Карик след една от най-унизителните вечери в европейската история на клуба. Тежкото поражение с 1:4 при гостуването на Комо в Шампионската лига постави под сериозен въпрос бъдещето на специалиста начело на тима.

След последния съдийски сигнал Карик подмина собствените си футболисти и отиде да се извини на 700-те привърженици, пропътували разстоянието до Италия, вдигайки виновно ръце. Жестът му напомни на поведението на Оле Гунар Солскяер след краха с 1:4 срещу Уотфорд през ноември 2021 година, довел до уволнението на норвежеца само денонощие по-късно.

Фернандеш, известен с дълбокото си разбиране към тактиката и непрестанното анализиране на играта, не спести критиките си в ефира на "Ти Ен Ти Спортс" непосредствено след срещата.

„Решението на треньорския щаб беше да не пресираме персонално, да оставяме свободни пространства зад гърба си и да се опитваме да отнемем топката. Когато обаче оставиш такова притежание на подобни отбори, те придобиват увереност“, заяви португалецът.

Карик: Представянето ни е неприемливо, въобще не бяхме в мача

Запитан дали Карик е сбъркал тактическия подход за двубоя, халфът допълни:

„Това трябва да преценят мениджърът и неговият щаб, а не аз. В определени моменти под напрежение се изисква повече смелост – да поемеш риск, да пресираш високо и да ги поставиш в неудобна позиция.“

По време на пресконференцията след мача Карик бе информиран за изказването на своя капитан и отвърна лаконично:

„Каквато и система да използваш и каквато и тактика да избереш, ако не тичаш – както напред, така и назад – няма как да спечелиш.“

Наставникът на „червените дяволи“ категорично отклони въпросите относно своята позиция начело на тима, като насочи вниманието си изцяло върху слабото представяне и дължимото извинение към публиката.

Карик подчерта, че представянето на отбора е било абсолютно недопустимо, особено на фона на ценностите и стандартите, които Манчестър Юнайтед изповядва. Той допълни, че винаги отива при феновете след мач, но този път е искал да покаже съпричастност към разочарованието им след поредицата от колебливи резултати през последните седмици.

„Преминаваха ми безброй мисли, докато наблюдавах случващото се“, сподели Карик, който по време на кариерата си като футболист на Юнайтед спечели пет титли от Висшата лига и трофея от Шампионската лига. „Беше изключително тежко за гледане.“

„Честно казано, не ставаше дума само за допуснатите попадения, а за начина и поведението ни на терена в отделни моменти“, добави наставникът.

„Давам абсолютно всичко от себе си по всяко време, защото това наистина има значение за мен. Целият ми живот е свързан с тази кауза. Нещата понякога се получават, друг път – не толкова, но аз влагам всяка частица от възможностите си.“

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Снимки: Gettyimages