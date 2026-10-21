Карик: Не съм се сблъсквал с токсична култура в Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик увери, че се ползва с подкрепата на ръководството на Манчестър Юнайтед, въпреки слабия старт на сезона и серията от шест поредни мача без победа. Мениджърът на „червените дяволи“ коментира и острите критики на бившия наставник на тима Ерик тен Хаг, който определи атмосферата в клуба като токсична.

„Не, не съм се сблъсквал с токсична култура, откакто се върнах. Играчите и служителите дават всичко от себе си. Ако нямаш добър колектив, няма как да покажеш представянето, което момчетата демонстрираха през уикенда срещу Лийдс и в големи периоди от мача с Атлетико. В отбора има единство, желание и решителност да се подобряваме и да го правим един за друг. В това отношение не бих могъл да бъда по-доволен от сплотеността“, заяви Карик.

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Той отрече да се нуждае от допълнителни уверения от изпълнителния директор Омар Берада или спортния директор Джейсън Уилкокс относно бъдещето си на „Олд Трафорд“. „Защо да не усещам подкрепата им? Имам много добри отношения с всички в клуба. Няма проблеми в това отношение. Трябва да печелим мачове и именно към това се стремим“, добави наставникът.

Карик коментира и твърденията на Тен Хаг, че ръководството на Юнайтед не е спазило обещанията си към него и не го е подкрепяло достатъчно. „Това е мнението на Ерик и не е моя работа да го коментирам или да се намесвам. Като футболен клуб знаем, че резултатите определят настроението и отношението към случващото се. Вътре в отбора обаче сме спокойни и целеустремени. Важно е всички да гледаме в една посока“, каза Карик.

Тен Хаг, който бе уволнен през октомври 2024 г., разкри наскоро, че се е почувствал разочарован от продажбата на Скот Мактоминей в Наполи, въпреки че на среща с ръководството в Ибиса му било обещано, че шотландският халф няма да напуска. Междувременно Юнайтед заема 13-ото място във Висшата лига и се подготвя за гостуването на Комо в Шампионската лига.

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Снимки: Gettyimages