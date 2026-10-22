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Барцокас коментира разследването за подкупи и манипулиране на мачове в Гърция

  • 22 окт 2026 | 15:54
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Барцокас коментира разследването за подкупи и манипулиране на мачове в Гърция

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас потвърди, че гръцкият клуб активно проучва трансферния пазар, тъй като контузиите продължават да създават затруднения за действащия шампион в Евролигата.

„Вярно е, че сме активни на пазара, тъй като контузиите и някои празнини в състава налагат това“, заяви Барцокас, цитиран от Basketnews.com.

„Дори и без тези проблеми, президентите и аз винаги следим пазара. Постоянно обсъждаме как отборът може да запълни евентуални празнини, които биха могли да възникнат по време на сезона“, каза още гръцкият специалист, който в същото време подчерта, че на този етап няма предстояща сделка: „В момента няма нищо конкретно. Но е факт, че сме на пазара и разглеждаме наличните опции.“

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Йоргос Барцокас засегна и разрастващото се разследване за подкупи и манипулиране на мачове в гръцкия баскетбол.

„Това са разкрития, които са шокиращи за гръцкия баскетбол. Аз съм привърженик на законността“, добави специалистът преди предстоящото в петък домакинство на Олимпиакос срещу Фенербахче в Евролигата.

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