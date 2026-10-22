Дончич: За мен е чест да бъда лицето на Лейкърс

Словенската баскетболна звезда Лука Дончич отбеляза официалното си завръщане в игра, водейки Лос Анджелис Лейкърс към победа над Голдън Стейт Уориърс със 127:105 на старта на редовния сезон в НБА.

След успеха Дончич коментира силната си връзка с феновете на Лейкърс и за чистата радост от това да се състезава в най-важните моменти.

Новата ера на Лейкърс започна с разгром над Уориърс

„Имаме нужда от подкрепата на феновете“, обясни той, цитиран от Eurohoops.net и добави: „Знам, че те полагат големи усилия, за да дойдат на мачовете, да стигнат до арената. Винаги съм чувствал, че трябва да поддържам тази връзка с тях. Затова исках да ги приветствам за новия сезон и да им покажа, че наистина ценим подкрепата им.“

Като ключова фигура в отбора, Дончич осъзнава тежестта на новата си роля.

„Това е една от най-големите организации в света, ако не и най-голямата. За мен е огромна чест да бъда лицето на този франчайз. Надявам се да остана тук дълго време“, заяви словенският национал.

„Нямах търпение този ден да дойде. Предсезонната подготовка е нещо съвсем различно. Играеш мачове, но когато започне редовният сезон, е истинско удоволствие. Просто се радвам, че отново съм на терена“, каза още Лука Дончич.

Лос Анджелис Лейкърс посрещат Лос Анджелис Клипърс в следващия си двубой от сезон 2026/2027 в НБА.

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