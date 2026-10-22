Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Дончич: За мен е чест да бъда лицето на Лейкърс

  • 22 окт 2026 | 15:46
  • 227
  • 0
Дончич: За мен е чест да бъда лицето на Лейкърс

Словенската баскетболна звезда Лука Дончич отбеляза официалното си завръщане в игра, водейки Лос Анджелис Лейкърс към победа над Голдън Стейт Уориърс със 127:105 на старта на редовния сезон в НБА.

След успеха Дончич коментира силната си връзка с феновете на Лейкърс и за чистата радост от това да се състезава в най-важните моменти.

Новата ера на Лейкърс започна с разгром над Уориърс
Новата ера на Лейкърс започна с разгром над Уориърс

„Имаме нужда от подкрепата на феновете“, обясни той, цитиран от Eurohoops.net и добави: „Знам, че те полагат големи усилия, за да дойдат на мачовете, да стигнат до арената. Винаги съм чувствал, че трябва да поддържам тази връзка с тях. Затова исках да ги приветствам за новия сезон и да им покажа, че наистина ценим подкрепата им.“

Като ключова фигура в отбора, Дончич осъзнава тежестта на новата си роля.

„Това е една от най-големите организации в света, ако не и най-голямата. За мен е огромна чест да бъда лицето на този франчайз. Надявам се да остана тук дълго време“, заяви словенският национал.

„Нямах търпение този ден да дойде. Предсезонната подготовка е нещо съвсем различно. Играеш мачове, но когато започне редовният сезон, е истинско удоволствие. Просто се радвам, че отново съм на терена“, каза още Лука Дончич.

Лос Анджелис Лейкърс посрещат Лос Анджелис Клипърс в следващия си двубой от сезон 2026/2027 в НБА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Кауай Ленърд се завърна в Торонто с разгром над Чикаго

Кауай Ленърд се завърна в Торонто с разгром над Чикаго

  • 22 окт 2026 | 11:34
  • 672
  • 0
Новата ера на Лейкърс започна с разгром над Уориърс

Новата ера на Лейкърс започна с разгром над Уориърс

  • 22 окт 2026 | 10:44
  • 2371
  • 0
Антъни Дейвис с блестящ дебют за Вашингтон при победа над Милуоки

Антъни Дейвис с блестящ дебют за Вашингтон при победа над Милуоки

  • 22 окт 2026 | 10:23
  • 674
  • 0
Атланта съсипа треньорския дебют на Шон Суини в Орландо

Атланта съсипа треньорския дебют на Шон Суини в Орландо

  • 22 окт 2026 | 09:29
  • 860
  • 0
Антъни Едуардс изригна с 45 точки, Минесота разгроми Маями и помрачи дебюта на Янис

Антъни Едуардс изригна с 45 точки, Минесота разгроми Маями и помрачи дебюта на Янис

  • 22 окт 2026 | 08:55
  • 2449
  • 0
Треньорът на Портланд: Лилард почти не е загубил от скоростта си след травмата

Треньорът на Портланд: Лилард почти не е загубил от скоростта си след травмата

  • 21 окт 2026 | 23:47
  • 1238
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 3551
  • 55
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 12291
  • 74
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 15636
  • 57
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 27080
  • 24
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 7947
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 9177
  • 20