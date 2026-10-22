Новата ера на Лейкърс започна с разгром над Уориърс

Уокър Кеслър направи впечатляващ официален дебют за Лос Анджелис Лейкърс, отбелязвайки 26 точки при безупречна стрелба 12 от 12 от игра и овладявайки девет борби за категоричната победа със 127:105 над Голдън Стейт Уориърс в сряда вечер.

Лука Дончич наниза 28 точки само за три четвърти, а Остин Рийвс добави 23, с което „езерняците“ откриха новата си ера след раздялата с Леброн Джеймс с разгром над големия си съперник. За гостите Стеф Къри отбеляза 23 точки на старта на своя 18-и сезон в лигата.

WALKER KESSLER WENT 12-12 IN HIS LAKERS DEBUT 🤯 He had 10 DUNKS... the most by a Laker since Shaq in 2003! https://t.co/i7KWBrC9f6 — NBA (@NBA) October 22, 2026

Високият 218 сантиметра Кеслър веднага показа доминация под двата коша. Клубът от Лос Анджелис пожертва солиден пакет от избори в драфта, за да го привлече от Юта и да удовлетвори желанието на Дончич за елитен център. Постижението на Кеслър от 12 стрелби без пропуск е второто най-добро в клубната история, отстъпвайки единствено на легендарния Уилт Чембърлейн, който реализира 14 от 14 през март 1969 година.

Въпреки че не бе участвал в официален мач от миналия ноември поради контузия, Кеслър откри двубоя с мощна забивка след асистенция на Дончич и продължи да завършва с лекота подаванията на своите съотборници, докато Лейкърс трупаха солидна преднина.

LUKA DONCIC NO WAY. 🔥🔥🔥 Has words for Yaxel after. https://t.co/PzGuvHasUx — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 22, 2026

Дончич отбеляза 23 точки още през първото полувреме, което бе белязано и от словесни и физически сблъсъци с новобранеца на Уориърс Яксел Лендеборг. Младият играч дори получи техническо нарушение за реплика по адрес на словенската звезда. Дончич сложи точка на спора с атрактивен кош от центъра със сирената, след което с усмивка посочи ядосания дебютант.

Словенецът добави осем борби и седем асистенции, преди да изгледа от пейката цялата четвърта четвърт в първия си състезателен мач от 2 април насам. След преминаването на Джеймс във Филаделфия Дончич се утвърди като безспорния лидер на отбора, намирайки в лицето на Кеслър перфектен партньор под коша.

Избраният под номер 11 в драфта Лендеборг отбеляза 12 точки в дебюта си за Голдън Стейт, а Брендън Уилямс добави още 14.

„Воините“ бяха без Брандин Подзиемски (проблеми с гърба), както и без трайно контузените ветерани Джими Бътлър, Кристапс Порзингис и Моузис Муди. Лейкърс също имаха кадрови липси - новото попълнение Колин Секстън (прасец) и избраният в първия кръг Камерън Кар (коремни мускули) пропуснаха двубоя, а крилото Джейк ЛаРавия напусна терена накуцвайки през последната четвърт.

В петък Голдън Стейт приема тима на Мемфис, докато Лос Анджелис Лейкърс ще бъде домакин на градското дерби срещу Клипърс.

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