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Рома отнесе Слован за първия си успех в ШЛ

  • 21 окт 2026 | 01:23
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Отборът на Рома постигна първата си победа в Шампионската лига през сезона, след като спечели с убедителното 4:0 над гостуващия Слован (Братислава) в среща от третия кръг на основната фаза в турнира.

Римската голеада започна в 21-вата минута, когато Марио Ермосо с глава добута топката във вратата при изпълнение на пряк свободен удар. В 39-ата минута Науел Молина се възползва от избит изстрел на Донийл Мален и със своята добавка отбеляза първия си гол с екипа на Рома. В 52-рата минута нападателят се отчете с асистенция, а Николо Пизили увеличи преднината на тима със силен шут отблизо. Шест минути по-късно Мален оформи крайното 4:0 от дузпа, свирена за нарушение на Сесар Блекман срещу Уесли.

Така Рома събра 4 точка на сметката си и временно се изкачи на 13-ото място в класирането, където Слован е на последната 36-а позиция без актив след третата си поредна загуба в турнира.

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Снимки: Gettyimages

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