Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

След катастрофалната минала седмица за италианските отбори в Шампионската лига, в която те за първи път допуснаха четири загуби в един и същи кръг, през тази те бяха перфектни, спечелвайки и четирите си двубоя от третия кръг на основната фаза на турнира.
Във вторник Рома се разправи със словашкия първенец Слован (Братислава) с 4:0, докато Наполи надделя с 4:3 в головото шоу с норвежкия Бодьо/Глимт. В сряда пък Комо разгроми английския колос Манчестър Юнайтед с 4:1, след което шампионът Интер надви украинския гранд Шахтьор (Донецк) с 1:0. Така за първи път от 2018 година насам всички италиански представители спечелиха мачовете си от даден кръг в ШЛ. Тогава Интер победи нидерландския ПСВ Айндховен с 2:1, Наполи записа успех с 1:0 над английския Ливърпул, Рома разби чешкия Виктория (Пилзен) с 5:0, а Ювентус се наложи с 3:0 над Йънг Бойс.
Също така за първи път в историята на турнира три италиански отбора успяха да отбележат поне по четири гола в един и същи кръг. Към тяхното успешно представяне през тази седмица могат да се добавят и четирите победи на техните Примавери в Младежката Шампионска лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages