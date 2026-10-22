Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

След катастрофалната минала седмица за италианските отбори в Шампионската лига, в която те за първи път допуснаха четири загуби в един и същи кръг, през тази те бяха перфектни, спечелвайки и четирите си двубоя от третия кръг на основната фаза на турнира.

Във вторник Рома се разправи със словашкия първенец Слован (Братислава) с 4:0, докато Наполи надделя с 4:3 в головото шоу с норвежкия Бодьо/Глимт. В сряда пък Комо разгроми английския колос Манчестър Юнайтед с 4:1, след което шампионът Интер надви украинския гранд Шахтьор (Донецк) с 1:0. Така за първи път от 2018 година насам всички италиански представители спечелиха мачовете си от даден кръг в ШЛ. Тогава Интер победи нидерландския ПСВ Айндховен с 2:1, Наполи записа успех с 1:0 над английския Ливърпул, Рома разби чешкия Виктория (Пилзен) с 5:0, а Ювентус се наложи с 3:0 над Йънг Бойс.

🚨 SERIE A STRIKES BACK IN THE CHAMPIONS LEAGUE! 🇮🇹🔥 After a nightmare Round 2, with all four Italian sides losing, Serie A has bounced back in style! 💪 🏆 UCL ROUND 3 RESULTS 🔵 Como 4–1 Manchester United 🟡 Roma 4–0 Slovan Bratislava 🔵 Napoli 4–3 Bodø/Glimt ⚫ Inter 1–0 Shakhtar Donetsk 📊 4 TEAMS. 4 WINS. 13 GOALS SCORED. JUST 4 CONCEDED. 🤯 Compare that to Round 2: ❌ 4 defeats ⚽ 9 goals scored 🚨 14 goals conceded After three rounds, all four Italian clubs sit in the Champions League playoff positions. — AllScores (@AllScoresApp) October 22, 2026

Също така за първи път в историята на турнира три италиански отбора успяха да отбележат поне по четири гола в един и същи кръг. Към тяхното успешно представяне през тази седмица могат да се добавят и четирите победи на техните Примавери в Младежката Шампионска лига.

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Снимки: Gettyimages