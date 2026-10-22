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Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

  • 22 окт 2026 | 13:56
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След катастрофалната минала седмица за италианските отбори в Шампионската лига, в която те за първи път допуснаха четири загуби в един и същи кръг, през тази те бяха перфектни, спечелвайки и четирите си двубоя от третия кръг на основната фаза на турнира.

Във вторник Рома се разправи със словашкия първенец Слован (Братислава) с 4:0, докато Наполи надделя с 4:3 в головото шоу с норвежкия Бодьо/Глимт. В сряда пък Комо разгроми английския колос Манчестър Юнайтед с 4:1, след което шампионът Интер надви украинския гранд Шахтьор (Донецк) с 1:0. Така за първи път от 2018 година насам всички италиански представители спечелиха мачовете си от даден кръг в ШЛ. Тогава Интер победи нидерландския ПСВ Айндховен с 2:1, Наполи записа успех с 1:0 над английския Ливърпул, Рома разби чешкия Виктория (Пилзен) с 5:0, а Ювентус се наложи с 3:0 над Йънг Бойс.

Също така за първи път в историята на турнира три италиански отбора успяха да отбележат поне по четири гола в един и същи кръг. Към тяхното успешно представяне през тази седмица могат да се добавят и четирите победи на техните Примавери в Младежката Шампионска лига.

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Снимки: Gettyimages

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