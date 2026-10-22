Избраха Хелзинки за домакин на Европейското през 2030 г.

Финландската столица Хелзинки бе избрана за домакин на Европейското първенство по лека атлетика през 2030 г. Решението беше взето по време на 181-вото заседание на Съвета на Европейската атлетика, проведено в швейцарския град Лозана. В надпреварата за шампионата финландският град надделя над кандидатурата на белгийската столица Брюксел.

Това ще бъде четвъртият случай, в който Хелзинки приема континенталния шампионат след първенствата през 1971, 1994 и 2012 г. По този начин столицата на Финландия се превръща в най-честия домакин в историята на турнира, датираща още от 1934 г. Състезанията през 2030 г. ще се проведат на емблематичния Олимпийски стадион в града, който бе официално открит отново през 2020 г. след мащабна реновация.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов изрази задоволството си от избора: “Изключително сме щастливи да поверим Европейското първенство през 2030 г. на Хелзинки – град със забележително място в историята на нашия спорт. Хелзинки ще бъде домакин за четвърти път, което е рекорд в почти вековната история на състезанието. Това е ярко доказателство за трайната страст и дълбока връзка на Финландия с леката атлетика. Напълно убедени сме, че градът ще предостави великолепна сцена за най-добрите атлети на континента. Наскоро реновираният Олимпийски стадион е сред съоръженията с най-богата история в света и съм сигурен, че ще предложи незабравима атмосфера както за зрителите по трибуните, така и за милионите пред екраните в Европа и по целия свят.“

Изпълнителният директор на Европейската атлетика Кристиан Милц отбеляза високия обществен интерес: “Финландските фенове са сред най-страстните и компетентните в Европа, а устойчиво силната телевизионна аудитория по време на първенствата показва колко дълбоко нашият спорт резонира с местната публика. Шампионатът през 2026 г. генерира среден пазарен дял от 74 процента за състезателната седмица, а зрителският интерес достигна връх от 1,3 милиона души при победата на Алиса Вайнио в женския маратон в заключителния ден. Убедени сме, че първенството ще предизвика огромен интерес не само в страната, но и на целия континент.“

Богат опит в организацията на големи форуми

Освен трите предишни европейски първенства, Хелзинки е приемал Олимпийските игри през 1952 г., както и Световните първенства по лека атлетика през 1983 и 2005 г., превръщайки се в първия град, организирал планетарния форум два пъти.

На Европейското първенство през 2026 г. в Бирмингам Финландия завоюва две европейски титли благодарение на успехите на Силия Косонен в хвърлянето на чук и Алиса Вайнио в маратона при жените.

Президентът на Финландската федерация по лека атлетика Риика Пакаринен определи решението като успешен завършек на тригодишен проект за кандидатстване: “Това е фантастичен финал на кандидатурата ни и начало на оперативната работа за създаването на незабравимо събитие на Олимпийския стадион в Хелзинки. Изказваме огромна благодарност на управата на град Хелзинки, правителството на Финландия и всички партньори зад този проект. Разполагаме със стадион от световна класа, готова инфраструктура, богато атлетическо наследство и нарастващ интерес от публиката, което гарантира отлични условия за успешно първенство.“



Снимки: European Athletics

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google