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Торун ще бъде домакин на Европейското по лека атлетика в зала през 2029 г.

  • 22 окт 2026 | 13:23
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Полският град Торун беше избран за домакин на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2029 година. Решението бе обявено по време на 181-ото заседание на Съвета на Европейската атлетика, проведено в Лозана (Швейцария).

Това ще бъде второто домакинство на града на континенталния шампионат под покрив в рамките на настоящото десетилетие, след като Торун прие състезанието през 2021 година въпреки тежките противоепидемични мерки. Градът бе арена и на Световното първенство в зала през 2026 година, което остана в историята с два световни рекорда, шест върхови постижения на шампионатите и 12 най-добри резултата в света за сезона.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов заяви:

“Изключително сме щастливи да поверим шампионата през 2029 година на Торун – град, който през последното десетилетие се превърна в истински еталон за леката атлетика в зала. Мнозина помнят 2021 година, когато надпреварата трябваше да се проведе без публика заради пандемията, както и огромния труд на организаторите събитието изобщо да се състои. За щастие, през 2029 година атлетите ще усетят коренно различна атмосфера с пълни трибуни. Полските фенове са сред най-страстните в Европа и можем да бъдем сигурни, че интересът към билетите ще бъде огромен.“

Изпълнителният директор на организацията Кристиан Милц допълни, че кандидатурата на Торун се е отличавала с впечатляваща прецизност и високо качество. По думите му Полша се е утвърдила като безупречен организатор на големи форуми, което личи и от поверяването на Европейското първенство на открито в Силезия през юни 2028 година.

Надпреварата през 2029 година ще се състои в “Куявско-Поморска Арена Торун“. Освен големите първенства от 2021 и 2026 година, залата е постоянен дом и на престижния международен турнир “Коперник Къп“, част от Златния тур на Световната атлетика в зала от 2017 година насам.

Съоръжението пази паметни моменти от историята на леката атлетика. Именно там през февруари 2020 година Арманд Дуплантис постави първия от своите 15 световни рекорда в овчарския скок, преодолявайки 6.17 метра. Шведът завоюва и златото на шампионата през 2021 година с рекорд на първенствата от 6.05 метра. Сред другите паметни изяви в залата са златен дубъл на норвежеца Якоб Ингебригтсен на 1500 и 3000 метра, както и първите големи титли при мъжете и жените за Кийли Ходжкинсън (Великобритания) на 800 метра и Ярослава Магучих (Украйна) в скока на височина.

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Снимки: Sportal.bg

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