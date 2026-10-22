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Окан Бурук: Изпълнихме първата цел, сега гледаме към дербито

  • 22 окт 2026 | 06:35
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Окан Бурук: Изпълнихме първата цел, сега гледаме към дербито

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук изрази голямото си задоволство след впечатляващата победа с 4:2 като гост на Лил в Шампионската лига. Наставникът на турския гранд коментира представянето на отбора и очерта следващите предизвикателства пред състава си.

„Когато духах свещите на тортата за рождения ми ден, си пожелах точно това за настоящата седмица. Предстоеше ни изключително важен период - първо да спечелим гостуването на Лил, а след това да вземем и дербито с Фенербахче. Първата крачка вече е направена. Сега трябва бързо да оставим тази среща зад гърба си и да се концентрираме напълно, защото само след пет дни ни чака нов тежък двубой“, заяви Бурук.

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„Победата на чужд терен ме радва изключително много. През миналия сезон стигнахме до такъв успех единствено при гостуването на Аякс. Бяхме близо до подобен резултат и в Лисабон, но тогава не успяхме да спечелим. Днешният триумф е ключов както за самочувствието ни извън дома, така и за позицията ни в класирането. Предстои ни серия от много важни срещи и искаме да си гарантираме продължаването напред още преди последния мач срещу Пари Сен Жермен“, допълни наставникът.

Бурук похвали своите футболисти за концентрацията и реакцията им, след като отборът допусна обрат до 1:2, но намери сили да обърне развоя в своя полза.

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„Запазихме високо темпо и желание за игра от първата до последната минута. Опитвахме се да бъдем агресивни в предни позиции през цялото време. Дори когато се озовахме в ролята на догонващи, показахме нужния характер. При втория ни гол отличните действия и центрирането на Шалай, съчетани с перфектното пласиране на Батак на първа греда, ни върнаха в мача точно преди почивката.“

„Попадението от корнер беше плод на специално отработена комбинация. Знаехме, че Лил допуска грешки при опазването на близката греда - видяхме го както във френското първенство, така и в срещата им срещу Арсенал. Възползвахме се по най-добрия начин и след този гол играхме с още по-голяма увереност", каза още Окан Бурук.

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Снимки: Imago

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