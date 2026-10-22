Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Лил

Анчелоти: След двата гола спряхме да играем като отбор

  • 22 окт 2026 | 06:27
  • 351
  • 0
Анчелоти: След двата гола спряхме да играем като отбор

Старши треньорът на Лил Давиде Анчелоти изрази разочарованието си от представянето на своя отбор при загубата от Галатасарай (2:4) в Шампионската лига, като призна, че футболистите му трябва да покажат значително подобрение. Италианският специалист акцентира върху липсата на организация и дисциплина, особено през второто полувреме.

„Имаме усещането, че не правим достатъчно, затова трябва да променим нещо. Разполагаме с време и вярваме в собствените си възможности, но трябва да предложим нещо различно. В трудните моменти не успяхме да се справим с предизвикателствата и е необходимо да поправим това“, заяви Анчелоти.

Наставникът обърна специално внимание на поведението на отбора си след допуснатите две попадения.

„След като ни вкараха двата гола, престанахме да действаме като отбор. Трябва да сме сигурни, че няма да играем индивидуално, а ще останем единни. През второто полувреме загубихме организацията и дисциплината си“, коментира италианецът.

„В Шампионската лига плащаш скъпо за грешките си. Всяка малка неточност се наказва в този турнир“, категоричен бе специалистът.

„Трябва да се представяме по-добре и да печелим точки, за да вървим напред. Не бива обаче да мислим единствено за точките. Трябва да се съсредоточим и върху това да останем конкурентоспособни и да контролираме по-добре играта си“, допълни Давиде Анчелоти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

  • 22 окт 2026 | 03:17
  • 1466
  • 0
Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

  • 22 окт 2026 | 03:09
  • 1665
  • 0
Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

  • 22 окт 2026 | 02:36
  • 1443
  • 0
Компани: Не очаквах да имаме толкова много положения

Компани: Не очаквах да имаме толкова много положения

  • 22 окт 2026 | 02:24
  • 908
  • 0
Киву: Бяхме готови да страдаме

Киву: Бяхме готови да страдаме

  • 22 окт 2026 | 02:18
  • 635
  • 0
Скалони ще води Аржентина до 2030 година

Скалони ще води Аржентина до 2030 година

  • 22 окт 2026 | 02:11
  • 558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

  • 22 окт 2026 | 00:03
  • 24397
  • 2
Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

  • 21 окт 2026 | 23:53
  • 16591
  • 73
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 16653
  • 26
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 17416
  • 49
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 27304
  • 61
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 21:38
  • 29949
  • 87