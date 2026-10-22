Анчелоти: След двата гола спряхме да играем като отбор

Старши треньорът на Лил Давиде Анчелоти изрази разочарованието си от представянето на своя отбор при загубата от Галатасарай (2:4) в Шампионската лига, като призна, че футболистите му трябва да покажат значително подобрение. Италианският специалист акцентира върху липсата на организация и дисциплина, особено през второто полувреме.

„Имаме усещането, че не правим достатъчно, затова трябва да променим нещо. Разполагаме с време и вярваме в собствените си възможности, но трябва да предложим нещо различно. В трудните моменти не успяхме да се справим с предизвикателствата и е необходимо да поправим това“, заяви Анчелоти.

Наставникът обърна специално внимание на поведението на отбора си след допуснатите две попадения.

„След като ни вкараха двата гола, престанахме да действаме като отбор. Трябва да сме сигурни, че няма да играем индивидуално, а ще останем единни. През второто полувреме загубихме организацията и дисциплината си“, коментира италианецът.

„В Шампионската лига плащаш скъпо за грешките си. Всяка малка неточност се наказва в този турнир“, категоричен бе специалистът.

„Трябва да се представяме по-добре и да печелим точки, за да вървим напред. Не бива обаче да мислим единствено за точките. Трябва да се съсредоточим и върху това да останем конкурентоспособни и да контролираме по-добре играта си“, допълни Давиде Анчелоти.

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Снимки: Imago