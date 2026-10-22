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Пелегрини: Направихме гигантска крачка, дано запазим това ниво

  • 22 окт 2026 | 03:51
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Пелегрини: Направихме гигантска крачка, дано запазим това ниво

Старши треньорът на Бетис Мануел Пелегрини изрази огромно задоволство след победата над Фейенорд в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Опитният чилийски специалист подчерта важността на резултата и отличната игра в защита на своя отбор.

„Постигнахме изключително важен успех срещу много силен опонент. Изиграхме страхотно първо полувреме, в което може би ни липсваше малко повече спокойствие в последната третина на терена, за да реализираме още чисти положения. Трой Парът имаше ситуация сам срещу вратаря, а те имаха една опасност, която Фран Гарсия неутрализира. След като поведохме, те владееха повече топката, но се защитавахме отлично. Не им позволихме да стигнат до опасни удари“, коментира Пелегрини.

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„Направихме гигантска крачка към продължаването напред, но това не означава, че в следващите срещи няма да подходим със същата амбиция. Искаме да финишираме възможно най-високо в класирането. Дано задържим това темпо. Изключително съм щастлив за феновете на Бетис, подкрепата им бе феноменална“, допълни специалистът.

По време на официалната пресконференция Пелегрини внесе яснота около реакцията на Антони при неговата смяна: „Смяната беше по чисто тактически причини. Губехме притежанието на топката и имахме алтернативи на пейката. Антони отиде до съблекалнята за минута и се върна. Няма абсолютно никакъв проблем.“

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Наставникът обърна специално внимание на стабилността в отбрана и липсата на допуснати попадения, след като в предишните си срещи тимът инкасира голове срещу Барселона, Порто и Осасуна.

„Много се радвам, че запазихме суха мрежа. Фейенорд играе подчертано офанзивен футбол, но през първата част почти не успяха да преминат центъра. Фран Гарсия, Бартра, Белерин, Марк Рока – цялата дефанзивна линия се справи безупречно", сподели чилиецът.

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Снимки: Gettyimages

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