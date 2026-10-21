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Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща първа загуба в Русия

  • 21 окт 2026 | 20:09
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Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща първа загуба в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) допуснаха изненадваща първа загуба в Суперлигата на Русия. Играчите на Константинов паднаха като гости на Газпром-Югра (Сургут) с 0:3 (20:25, 27:29, 23:25) в среща от междинния втори кръг, игран тази вечер.

Така Локомотив е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. В следващия трети кръг тимът на Пламен Константинов е отново гост, но на Зенит (Санкт Петербург). Мачът е в неделя (25 октомври) от 18,00 часа българско време.

Най-резулатен за Локомотив беше роденият в Ботевград Александър Костадинов, който влезе като резерва още в първия гейм, с 10 точки (2 аса, 38% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +5).

Фьодор Воронков и резервата Иля Казаченков добавиха по 8 точки.

За тима на Газпром-Югра Георгий Серов реализира 17 точки (2 блока, 60% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +11), а Кирил Никифоров и Сергей Панов се отчетоха с по 15 точки за победата.

ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:0 (25:20, 29:27, 25:23)

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Максим Кирилов 7, Кирил Никифоров 15, Георгий Серов 17, Сергей Панов 15, Антон Андреев 3, Иван Демаков 5 - Никита Еремин-либеро (Андрей Бобров, Алексей Родичев, Павел Галота, Александър Моисеев)

Старши треньор: РАФАЕЛ ХАБИБУЛИН

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко 1, Ражабдибир Шахбанмирзаев 6, Фьодор Воронков 8, Омар Курбанов 5, Дмитрий Лизик 4, Михаил Вишняков - Семьон Кривитченко-либеро (Андрей Гуляев 1, Егор Кречетов 1, Иля Казаченков 8, Александър Костадинов 10, Денис Черейский 4, Егор Якутин, Сергей Мелкозьоров-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ.

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