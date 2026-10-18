Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех в Суперлигата на Русия.

В мач от първия кръг Локомотив се наложи като гост над Факел Ямал в Новий Уренгой с 3:1 (25:13, 25:27, 25:21, 25:19).

Омар Курбанов игра в първите 3 гейма и стана реализатор №1 за Локомотив с 19 точки (2 аса, 2 блока, 71% ефективност в атака, 10% перфектно и 45% позитивно посрещане - +9).

В четвъртата част той бе заменен от родения в Ботевград Александър Костадинов, който се отличи със 7 точки (58% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане - +3).

Раджабдир Шахбанмирзаев добави още 16 точки (1 ас, 65% ефективност в атака - +11) за успеха.

Аржентинският плеймейкър Лучано Де Чеко игра цял мач за Локомотив и записа 3 точки (1 ас)-

Владимир Енин бе най-резултатен за Факел с 15 точки.

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