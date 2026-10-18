Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

  • 18 окт 2026 | 18:50
  • 172
  • 0
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех в Суперлигата на Русия.

В мач от първия кръг Локомотив се наложи като гост над Факел Ямал в Новий Уренгой с 3:1 (25:13, 25:27, 25:21, 25:19).

Омар Курбанов игра в първите 3 гейма и стана реализатор №1 за Локомотив с 19 точки (2 аса, 2 блока, 71% ефективност в атака, 10% перфектно и 45% позитивно посрещане - +9).

В четвъртата част той бе заменен от родения в Ботевград Александър Костадинов, който се отличи със 7 точки (58% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане - +3).

Раджабдир Шахбанмирзаев добави още 16 точки (1 ас, 65% ефективност в атака - +11) за успеха.

Аржентинският плеймейкър Лучано Де Чеко игра цял мач за Локомотив и записа 3 точки (1 ас)-

Владимир Енин бе най-резултатен за Факел с 15 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Страхотен Венислав Антов с 19 точки, Туркоа стартира с победа във Франция

Страхотен Венислав Антов с 19 точки, Туркоа стартира с победа във Франция

  • 17 окт 2026 | 23:59
  • 3870
  • 1
Джанлоренцо Бленджини и Милано с 3 от 3 в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано с 3 от 3 в Италия

  • 17 окт 2026 | 23:37
  • 3195
  • 0
Алекс Николов: Тази вечер Лубе демонстрира огромен заряд и се надявам през целия сезон да виждате отбора именно в тази светлина

Алекс Николов: Тази вечер Лубе демонстрира огромен заряд и се надявам през целия сезон да виждате отбора именно в тази светлина

  • 17 окт 2026 | 23:02
  • 2952
  • 1
Александър Попов: Все още може би не се познаваме съвсем, за да използваме максимума на всеки

Александър Попов: Все още може би не се познаваме съвсем, за да използваме максимума на всеки

  • 17 окт 2026 | 22:56
  • 2109
  • 9
Иван Станев: Не показахме най-доброто си лице! Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим

Иван Станев: Не показахме най-доброто си лице! Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим

  • 17 окт 2026 | 22:48
  • 1444
  • 0
Металург започна със загуба за Балканската купа

Металург започна със загуба за Балканската купа

  • 17 окт 2026 | 22:39
  • 1214
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:0 Левски, греда за домакините

Спартак (Плевен) 0:0 Левски, греда за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:51
  • 33887
  • 67
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 80229
  • 363
Ман Юнайтед и Лийдс не успяха да се победят, "червените дяволи" отново не убедиха, а Груев не игра

Ман Юнайтед и Лийдс не успяха да се победят, "червените дяволи" отново не убедиха, а Груев не игра

  • 18 окт 2026 | 17:53
  • 11289
  • 19
Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:31
  • 2014
  • 5
Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

  • 18 окт 2026 | 18:00
  • 1520
  • 1
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 32341
  • 38