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Левски повтаря "упражнението" от Нидерландия в Чехия

  • 20 окт 2026 | 12:25
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Футболистите на Левски ще тренират утре от 11:00 часа на стадион "Георги Аспарухов" преди мача от основната фаза на Лига Европа срещу Виктория Пилзен. "Сините" ще отпътуват скоро след това за Чехия, а пресконференцията на треньора Хулио Веласкес е насрочена за 19:00 часа местно време (20:00 българско). Същото "упражнение" направиха "сините" и преди двубоя срещу НЕК Неймеген от предишния кръг.

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"Тренировката на представителния отбор на ПФК Левски преди мача от третия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Виктория (Пилзен) ще се проведе в 11:00 часа в сряда, 21 октомври, на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите. Делегацията на ПФК Левски ще отпътува с чартърен полет за Прага, Чехия, в сряда, 21 октомври. Отборът ще бъде на Терминал 2 на летището около 14:45 часа.

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Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди срещата с Виктория (Пилзен) ще бъде проведена в 19:00 часа (местно време) в сряда, 21 октомври, на стадион "Доосан Арена" в Пилзен. Пресконференцията на старши треньора на Виктория (Пилзен) Радослав Ковач ще се проведе в сряда, 21 октомври, в 15:30 часа (местно време) на стадион "Доосан Арена".

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Тренировката на домакините ще бъде проведена на 21 октомври, сряда, от 17:00 часа (местно време) на тренировъчния център на Виктория Пилзен и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите. Двубоят Виктория (Пилзен) – Левски е в четвъртък, 22 октомври, от 22:00 часа на стадион "Доосан Арена" в Пилзен", пишат от клуба.

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