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Хьонес: Невероятно първо полувреме

  • 21 окт 2026 | 13:03
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Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес заяви, че се гордее с отбора си след домакинското равенство 1:1 срещу Атлетико Мадрид в двубой от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Германският тим събра 7 точки в актива си, като все още не е допуснал поражение в надпреварата. „Гордея се с представянето на отбора. Първото полувреме беше невероятно. Показахме характер. Честно казано, можехме да водим с два гола разлика“, коментира Хьонес, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна федерация (УЕФА).

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„Голът, паднал 90 секунди след началото на второто полувреме, дойде твърде бързо. След това играта стана малко по-отворена“, каза специалистът по повод изравнителното попадение на гостите от Испания. „След червения картон мачът се водеше пред едната врата и имахме възможности да спечелим - затова изпитваме и известно разочарование“, добави Себастиан Хьонес.

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Снимки: Gettyimages

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