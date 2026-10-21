Победната серия на Атлетико приключи в Щутгарт, но "дюшекчиите" се пребориха за важна точка

Щутгарт остава без загуба в основната фаза на Шампионската лига, след като завърши 1:1 с Атлетико Мадрид на свой терен в среща от третия кръг на турнира. "Швабите", които бяха спечелили първите си два мача, започнаха много добре и поведоха с гол на Джейми Левелинг (36'). Хулиан Алварес (47') изравни в самото начало на втората част, след което "дюшекчиите" получиха импулс и изглеждаше, че може да стигнат и до пълен обрат. Поривът им обаче бе прекъснат в 64-тата минута, когато останаха с човек по-малко, след като Мортен Хюлманд получи директен червен картон след опасно влизане срещу Щилер.

Така серията на Атлетико от шест поредни победи във всички турнири приключи.

Въпреки проблемите си в Бундеслигата, Щутгарт започна изключително агресивно. Бяха нужни по-малко от 60 секунди, за да бъде тестван Ян Облак за първи път – словенският национал отклони в корнер удар на Билал Ел Ханус. При последвалото изпълнение на статичното положение вратарят отново трябваше да се намесва, за да отрази мощен изстрел на Йоша Вагноман от границата на наказателното поле. Малко по-късно Крис Фюрих стреля над гредата. Следващият, който създаде главоболия на „дюшекчиите“, бе Анджело Щилер – той първо отправи удар от въздуха, с който затрудни Облак, а малко по-късно стреля ниско покрай вратата. Гостите бяха изненадани от бурното начало на домакините и успяха да отправят първия си удар едва в 18-ата минута, когато Марк Пубий стреля с глава над вратата.

В 36-ата минута Джейми Левелинг отправи силен удар от дъгата на наказателното поле, топката рикошира в Мартен Хюлманд и влетя във вратата, преодолявайки Облак. В отговор Атлетико записа първия си и единствен точен удар, след като Давид Ханцко засече центриране от корнер с глава, но прати топката право в ръцете на Фабиан Бредлов.

Атлетико стартира много по-силно втората част и скоро възстанови равенството. Хулиан Алварес демонстрира високата си класа, засичайки от движение ниско центриране на Адемола Лукман, пращайки топката в горния ъгъл. Този гол промени динамиката на двубоя и Атлетико изглеждаше по-близо до успеха, като удар на Пабло Бариос бе спрян от крака на вратаря Бредлов. Натискът на гостите обаче бе прекъснат в средата на второто полувреме, когато Хюлманд получи директен червен картон за опасно влизане срещу Щилер.

От този момент нататък играта се водеше почти изцяло пред вратата на Атлетико, като Щутгарт притисна съперника дълбоко в собствената му половина. Възпитаниците на Диего Симеоне обаче устояха. В редките случаи, когато не успяваха да блокират топката, гостите имаха и късмет – най-вече при ситуация, в която Шабо стреля с глава от чиста позиция, но прати топката встрани от вратата. Прьомел пък стреля право в ръцете на Облак. Така Щутгарт не успя да материализира натиска си.

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Снимки: Imago