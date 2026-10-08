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Братята Братоеви влизат в реалити формат

  • 8 окт 2026 | 15:06
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Братята Братоеви влизат в реалити формат

Бившите национали по волейбол Георги и Валентин Братоеви са сред участниците в предстоящия сезон на риалити шоуто „Traitors: Игра на предатели“.

Двамата близнаци, които дълги години бяха част от мъжкия национален отбор на България и преминаха през редица клубни тимове у нас и в чужбина, се впускат в ново предизвикателство извън спортната зала. Форматът залага на социални игри, стратегия и психологически надпревари между участниците.

„В „Traitors: Игра на предатели“ очаквам всичко с нетърпение! Интересно ми е да разбера как се справям най-вече в социалните игри“, сподели Валентин Братоев. Брата му Георги допълни, че е готов да тества стратегията и търпението си в надпреварата.

Снимки: Traitors: Игра на предатели

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