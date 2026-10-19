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Треньорът на Порто: Имаме планина за изкачване, имаме огромно уважение към това, което правят

  • 19 окт 2026 | 16:29
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Треньорът на Порто: Имаме планина за изкачване, имаме огромно уважение към това, което правят

Треньорът на Порто Франческо Фариоли определи предстоящия двубой с ПСВ Айндховен като сериозно предизвикателство, но изрази увереност, че отборът му може да постигне добър резултат пред собствена публика. Португалският тим приема нидерландския шампион във вторник в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига, като ще търси първите си точки след пораженията от Манчестър Сити с 0:2 и от Бетис с 2:3.

„Завръщането у дома е много важно. Смятам, че заслужавахме повече и в двата предишни мача. Представихме се добре, но не постигнахме резултатите, които искахме и заслужавахме. Сега имаме възможност отново да играем пред нашите фенове. Знаем, че ни предстои да изкачим планина, защото ще се изправим срещу отбор, който е трикратен шампион на Нидерландия. Имаме огромно уважение към това, което правят, но трябва да излезем с правилната увереност и да постигнем добър резултат пред нашите привърженици“, заяви Фариоли.

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Италианският специалист предупреди, че ПСВ разполага с ясно изразен стил и силно офанзивно лице. „Всички отбори на Петер Бош са лесно разпознаваеми. Те имат ясна идентичност, играят смело и много атакуващо. Представят се отлично както в първенството, така и в Шампионската лига. Знаем какво да очакваме, въпреки че винаги има малки детайли и нюанси в подхода“, коментира наставникът на Порто, който вече е побеждавал два пъти отбора на Бош.

Фариоли обърна внимание и на завръщането на централния защитник Ян Беднарек, който отново е на разположение след изтърпяно наказание. „В последните мачове допускахме повече голове, отколкото сме свикнали. Ако говорим за нула точки в Шампионската лига, предпочитахме поне да нямаме допуснати голове, но не успяхме да запазим вратата си суха. Завръщането на Беднарек е важно, но смятам, че футболистите, които го замениха в предишните два мача, също се представиха добре. Това бяха равностойни двубои срещу много силни съперници и сме щастливи, че отново ще можем да разчитаме на него“, добави треньорът.

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Снимки: Gettyimages

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