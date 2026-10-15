Ограбиха дома на звезда на Бетис по време на мача с Порто

Бразилският национал на Бетис Антони, който бе титуляр при победата с 3:2 над Порто в основната фаза на Шампионската лига в сряда, използва социалните мрежи в четвъртък, за да разкрие, че по време на двубоя домът му е бил ограбен.

"Днес споделям една изключително тъжна и възмутителна ситуация. Нощ, която имаше всички предпоставки да бъде великолепна, приключи с гняв и разочарование. Домът ми беше ограбен“, написа крилото на севилския тим в Инстаграм.

🚨 Antony comunica en sus redes sociales que han atracado su casa mientras se disputaba el Betis - Oporto 🙏 "Es difícil explicar lo que se siente cuando invaden tu hogar" 😰 "No existe ningún bien material en el mundo que valga más que la vida, la tranquilidad y el bienestar de mi familia" 📻 #PartidazoCOPE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 15, 2026

"Трудно е да се опише усещането пространството ти да бъде нарушено и да знаеш, че това, което си градил с толкова труд и всеотдайност, е било отнето от някой, който си няма и представа през какви битки преминаваме, за да постигнем всичко. Най-възмутителна е не просто материалната загуба, а чувството за несигурност на мястото, където би трябвало да се чувстваме най-защитени, както и изплашеният поглед на моето семейство. Но въпреки всичко това едно нещо ми става още по-ясно: на света няма материално благо, което да е по-ценно от живота и благополучието на близките ми“, категоричен бе Антони.

"Всичко, което сме загубили, можем да постигнем отново. Работата продължава, мечтите остават, а желанието за победа е непокътнато. Истински важното е да погледна семейството си и да знам, че сме заедно, сплотени и с достатъчно сили да преодолеем и този труден момент. Чувството за несигурност и възмущението остават, но остава и увереността, че най-голямото ни богатство никога не е било в предметите в къщата, а в хората, които я превръщат в дом. Защото в крайна сметка моето най-голямо постижение винаги ще бъде моето семейство“, завърши 26-годишният футболист.

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