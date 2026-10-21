Купа „Найден Петров“ събра 32 пилоти в Кюстендил

32 пилоти участваха в мемориалното състезание в Кюстендил Купа „Найден Петров“, с която беше сложен край на сезона в картинг шампионата T4 Series България.

В памет на Найден Петров се състезаваха пилоти от T4 Series България, Rotax и мотоциклетния шампионат IMR.

Симеон Караиванов спечели финала в клас Bambino в Т4 Series България, следван от Самуил Латев, а в клас Mini първи във финала завърши Брайън Дунев, като топ 3 допълниха Мартин Бенчев и Кристиан Варушев.

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Радослав Воденичаров пък спечели състезанието в клас Rotax и 125 Open, където завръщането си на пистата записа Люсиан Савов, който този сезон е ментор на част от пилотите в T4 Series България.

При мотоциклетистите Лъчезар Петров беше най-бърз в клас Open, а Мартин Ашминов в класа до 90 кубически сантиметра.

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Надпреварата беше организирана от Йордан Савов, Pure Speed Karting Academy и T4 Series България с помощта на Yellow Taxi, като компанията осигури парични награди за победителите в отделните класове.

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