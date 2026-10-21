ЦСКА кацна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА
Отборът на ЦСКА пристигна в Дания след полет, продължил почти два часа и половина. "Червените" излетяха с 30 минути закъснение от София, а бяха посрещнати от хладно и дъждовно време в Копенхаген. Ловци на автографи също така причакаха играчите на българския тим, за да получат подпис за колекцията им.
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Утре футболистите на Маркус Гиздол излизат срещу Нордселанд в среща от Лига на конференциите на "Фарум Парк". На старта на основната фаза на турнира ЦСКА отстъпи с 1:2 срещу Монако.
По-късно днес българският тим ще има тренировка и пресконференция на стадиона на Нордселанд, като пред медиите ще говорят Гиздол и италианският халф Стефано Сенси.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google