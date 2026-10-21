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ЦСКА кацна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

  • 21 окт 2026 | 14:08
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Отборът на ЦСКА пристигна в Дания след полет, продължил почти два часа и половина. "Червените" излетяха с 30 минути закъснение от София, а бяха посрещнати от хладно и дъждовно време в Копенхаген. Ловци на автографи също така причакаха играчите на българския тим, за да получат подпис за колекцията им.

Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите
Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите

Утре футболистите на Маркус Гиздол излизат срещу Нордселанд в среща от Лига на конференциите на "Фарум Парк". На старта на основната фаза на турнира ЦСКА отстъпи с 1:2 срещу Монако.

По-късно днес българският тим ще има тренировка и пресконференция на стадиона на Нордселанд, като пред медиите ще говорят Гиздол и италианският халф Стефано Сенси.

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