Ландо Норис с обещание да бъде по-разумен в битките си с Пиастри

Ландо Норис призна, че трябва да взима значително по-зрели решения зад волана, след като тимът на Макларън се опита да изчисти напрежението след сблъсъка между него и съотборника му Оскар Пиастри по време на спринта в Сингапур.

Британецът си навлече гнева на ръководството, след като рискованата му атака за четвъртото място в спринтовата надпревара доведе до контакт между двата болида и загуба на ключови точки в битката за шампионата в разрез с установените вътрешни правила.

След финала ръководителят на тима Андреа Стела обяви, че във фабриката в Уокинг ще се проведат сериозни разговори за избягване на подобни инциденти. Срещата вече се е състояла през изминалата седмица, като отборът е готов да загърби случилото се, след като Норис се е извинил за грешната си преценка.

„Поемам пълна отговорност за грешките си и си вадя поуки от тях. Този отбор ме мотивира във всеки един състезателен уикенд и целта ми е да се отплатя за упорития труд на всички, като се развивам, взимам по-добри решения и представям тима по най-добрия възможен начин“, заяви Норис в навечерието на Гран При на САЩ.

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Вътрешноотборният сблъсък дойде като кулминация на трудна серия от три поредни старта. В тях Макларън нямаше реален отговор на сериозния напредък на Ред Бул, позволил на Макс Верстапен да запише поредни победи в Малайзия и Сингапур.

„След тези тежки състезания ние си извлякохме нужните уроци – както по отношение на представянето на болида, така и при изпълнението на пистата. Във Формула 1 успехът никога не е гарантиран, затова нашият отговор е да продължим да градим, да се развиваме и да вървим напред като единен отбор“, коментира Стела.

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Въпреки че Макларън въведе редица новости по своя автомобил, резултатите в Малайзия и Сингапур показаха, че макар частите да работят по план, конкурентите от Ред Бул са направили по-голяма крачка напред. Същевременно Ферари показа изключително темпо на бавното градско трасе в Сингапур, а Мерцедес също добави скорост към своя пакет.

За предстоящия уикенд на „Пистата на Америките“ в Остин отборът от Уокинг подготвя пореден, сравнително скромен пакет от подобрения. Промените са фокусирани основно върху предната част на колата и имат за цел да осигурят повече увереност на пилотите при спиране. Очакванията са характеристиките на трасето в Тексас да паснат много по-добре на автомобила в сравнение с Баку и Сингапур.

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„Подготвили сме умерени обновления за този старт, насочени към надеждността и ефективността на спирачната система. Имаме и някои дребни модификации по пода, които да тестваме. През последните пет-шест състезания стана ясно колко е трудно да се прогнозира съотношението на силите между водещите отбори. Влияние оказват много фактори – нововъведенията, спецификата на пистите и предпочитанията на самите пилоти. Последните няколко старта не бяха идеални за нас, но смятам, че възвръщаме позициите си и трасето в Остин ще бъде много по-благоприятно за нашата кола“, обясни главният дизайнер Роб Маршал.

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Снимки: Imago