Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски са гости в Block Out

  • 21 окт 2026 | 11:50
  • 191
  • 0

В неделя Левски София спечели Суперкапата на България, след като на финала победи Нефтохимик (Бургас) с 3:1.

За най-полезен състезател (MVP) в турнира бе избран центърът на “сините” Лазар Бучков.

Неговият съотборник Кристиян Титрийски пък стана най-резултатен във финала със 17 точки.

Днес Лазар Бучков и Кристиян Титийрски гостуват в 13:30 часа във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out с водещ Ивайло Банчев.

Бучков и Титрийски ще говорят за всички най-актуални въпроси във волейбола - за Левски, за Шампионската лига, за националния отбор на България и за още много неща.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

  • 20 окт 2026 | 17:53
  • 894
  • 0
Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

  • 20 окт 2026 | 15:39
  • 1400
  • 4
Нова спортна площадка откриха в столичния район "Надежда"

Нова спортна площадка откриха в столичния район "Надежда"

  • 20 окт 2026 | 13:32
  • 749
  • 0
Елица Атанасийевич с 11 точки, Паниониос стартира с победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 11 точки, Паниониос стартира с победа в Гърция

  • 19 окт 2026 | 21:53
  • 1289
  • 0
Александра Миланова и Афион с трета поредна загуба в Турция

Александра Миланова и Афион с трета поредна загуба в Турция

  • 19 окт 2026 | 21:34
  • 1260
  • 0
Силна Моника Кръстева с 14 точки, Коста Волпино с 4-а поредна победа в Серия А2

Силна Моника Кръстева с 14 точки, Коста Волпино с 4-а поредна победа в Серия А2

  • 19 окт 2026 | 20:55
  • 1280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 3842
  • 10
Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

  • 21 окт 2026 | 12:00
  • 726
  • 0
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 17312
  • 36
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 13485
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284174
  • 84
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 4553
  • 1