Лазар Бучков и Кристиян Титрийски са гости в Block Out

В неделя Левски София спечели Суперкапата на България, след като на финала победи Нефтохимик (Бургас) с 3:1.

За най-полезен състезател (MVP) в турнира бе избран центърът на “сините” Лазар Бучков.

Неговият съотборник Кристиян Титрийски пък стана най-резултатен във финала със 17 точки.

Днес Лазар Бучков и Кристиян Титийрски гостуват в 13:30 часа във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out с водещ Ивайло Банчев.

Бучков и Титрийски ще говорят за всички най-актуални въпроси във волейбола - за Левски, за Шампионската лига, за националния отбор на България и за още много неща.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google