Верстапен за Гран При на САЩ: Ще трябва да си поръчам нов гръбнак

В типичния си стил Макс Верстапен се пошегува, че ще трябва да си поръча нов гръбнак след уикенда за Гран При на САЩ, заради множеството неравности на „Пистата на Америките“ край Остин.

Тексаското трасе се намира върху много мека почва, което води до лесното образуване на неравности по него. Въпреки че само преди няколко години голяма част от него беше преасфалтирана, повърхността отново е изключително неравна, което създава голям дискомфорт за пилотите от Формула 1 с техните много ниски коли.

Turning up the heat in Austin, Texas 💙 #F1 || #USGP 🇺🇸 https://t.co/aDmUlvwqgr — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 19, 2026

„От това, което видях в WEC (Световния шампионат за издръжливост), пистата е много неравна. Най-вероятно ще трябва да си поръчам нов гръбнак след уикенда. Ще стана като Робокоп. Това е ново предизвикателство за всички, да се справим с всички тези неравности“, каза Верстапен.



„Не искам да казвам, че ще бъда в битката в Остин. Последните няколко уикенда бяха страхотни. Но аз просто искам да гледам на нещата състезание за състезание. Когато пристигнем в Остин, ще видим как ще сме там. Пистата е много различна.



„Оттам ние отиваме в Мексико, където надморската височина е много голяма и колите ще са много горещи. Трябва да видим как ще се представи двигателят на тази височина, как ще се държи колата, защото е много различно. Така че има много неща, които можеш да направиш правилно или грешно в тези състезания, ще видим“, добави още нидерландецът.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages