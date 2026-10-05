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Много важни битки за Николай Цвятков и Брайън Дунев във Валенсия

  • 5 окт 2026 | 14:45
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Много важни битки за Николай Цвятков и Брайън Дунев във Валенсия

Двамата български пилоти в Купата на нациите на T4 Series Николай Цвятков и Брайън Дунев проведоха няколко много важни битки с пилоти от цял свят и успяха да сверят темпото си с най-добрите в тези серии за сезона.

Над 300 пилоти стартираха в световните финали на Т4 Series, като 40 от тях се състезаваха в класа на българите - Mini.

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След двете нули в първите два квалификационни манша Цвятков, който е шампион в клас Mini в T4 Series България, записа две силни състезания, като в първото спечели 11 позиции, а в следващото - 14, като това означаваше 20-ата позиция на финала на суперхийта.

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Може да гледате на живо българите в Купата на нациите на T4 Series

Дунев завърши 28-и в суперхийта, последното състезание преди финала, а в третия хийт преди това завърши на 30-ото място.

Във финала и двамата български пилоти направиха добър старт, но в третия завой Цвятков попадна в мела заради ударили се пред него пилоти, самият той беше ударен и това му струва много време. Брайън се пребори за 28-ото място след 11 много оспорвани обиколки, Никола завърши 32-и.

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Снимки: Александър Спиров, APIX

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