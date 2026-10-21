Съпругата на Давидович Фокина с емоционално послание след триумфа му в Шанхай

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина дълго време носеше етикета на състезател без спечелена титла. През настоящия сезон обаче роденият в Малага спортист завоюва цели три трофея, най-значимият от които на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай.

След най-големия успех в кариерата му, който бе и неговият втори трофей по време на азиатското турне на твърди кортове, 27-годишният Давидович Фокина получи трогателно признание от своята съпруга Палома Аматисте. Двамата сключиха брак през юни 2025 година, след като тенисистът ѝ предложи през януари 2024 година край прочутия фонтан "Ди Треви" в Рим.

В социалната мрежа "Инстаграм" Аматисте публикува емоционално обръщение, с което подчерта отдадеността и устойчивостта на испанеца:

"Най-големите мечти се градят в най-трудните мигове. Зад този първи триумф от категорията „Мастърс 1000“ стоят огромно количество труд, лишения, разочарования и сили да продължиш напред дори тогава, когато не е лесно. Когато пътят стане труден и очакваните резултати закъсняват, трябва да приемеш разочарованието, да видиш собствените си граници не като бариери, а като възможности, и да вярваш, че твоят момент ще дойде", написа тя.

Давидович Фокина, който се изкачи до рекордното в кариерата си 13-о място в световната ранглиста, дълго време се бореше с травми и отсъствия от кортовете. Въпреки трудностите и съмненията, че няма да успее да материализира таланта си с титли, испанецът запази увереност благодарение на най-близките си хора.

"Важно е да не си сам по този път, допълни Аматисте. - Да имаш екип, който вярва в теб, преодолява всяко предизвикателство и споделя всяка крачка. Любовта на семейството, която напомня кое е истински важното, и верните приятели, които със своята лоялност и усмивки правят всичко по-лесно дори в най-тежките дни. Днес всички тези усилия дадоха резултат. Благодарна съм, че вървя до теб. Нека никога не ти липсват мечти, сили да ги преследваш и хора, с които да ги споделяш."

Испанският тенисист не закъсня с отговора си под публикацията, изразявайки своята признателност:

"Ти си най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Трудно ми е да опиша с думи колко много те обичам. След толкова страдания и битки си струваше да стигнем дотук, а без теб това щеше да бъде НЕВЪЗМОЖНО. Преминахме през невероятни мигове по този път, смяхме се толкова много. Твоето присъствие ми отвори очите и ми помогна да се наслаждавам на пътя. Обичам те безкрайно."

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