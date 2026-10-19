Давидович Фокина след триумфа в Шанхай: Не съм очаквал да имам две титли за два месеца

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина изживя един от най-паметните моменти в своята кариера, след като спечели престижния турнир от сериите АТР Мастърс 1000 в Шанхай. В неделя 27-годишният испанец сътвори впечатляващ обрат във финала срещу сънародника си Рафаел Ходар, за да грабне своя първи трофей от тази категория.

Кралят на обратите стигна и до титлата в Шанхай

Давидович Фокина пристигна в Шанхай непосредствено след триумфа си на турнира от сериите АТР 250 в Чънду в края на миналия месец. Това бе първото му участие след двумесечно отсъствие от корта заради контузия в гърба. Завръщането му се превърна в истинска приказка, след като той спечели два трофея в рамките на едва три изиграни надпревари.

След историческия успех испанецът отдаде заслуженото на своя щаб и на съпругата си за оказаната подкрепа по време на трудния период на възстановяване.

„Не мога да опиша с думи какво успях да постигна по време на това азиатско турне. Никога не съм вярвал, че ще спечеля две титли, след като бях извън игра за два месеца. Изключително щастлив съм. Екипът ми непрекъснато ме мотивираше. Докато бях у дома, те бяха много взискателни към мен, защото вярваха във възможностите ми. Изключително съм им благодарен за всичко. И, разбира се, съпругата ми беше до мен всеки ден през тези два месеца, а това никак не е лесно“, сподели щастливият шампион.

Триумфът в Шанхай потвърждава коренния обрат в представянето на Давидович Фокина в мачовете за титли. След като загуби първите си пет финала в Тура на АТР, по-рано през сезона той най-накрая счупи каръка с триумф в Майорка, преди да добави към колекцията си отличията от Чънду и Шанхай.

В неделния финал срещу дебютанта на такова ниво Ходар, Давидович Фокина изоставаше със сет и пробив, но демонстрира завидно хладнокръвие и борбен дух, за да обърне развоя на срещата.

„Бях доста по-напрегнат и скован. Той започна изключително силно. В първия сет просто не виждах пролука, от която да нанеса печеливш удар, той беше навсякъде. Но продължих да вярвам, че мога да пречупя съпротивата му. Знаех, че и за него няма да е лесно и че напрежението ще си каже думата с няколко грешки. Трябваше да бъда максимално концентриран при всяка топка и да го накарам да тича. Физическото ми превъзходство беше ключовият фактор и единственият ми шанс за победа днес“, призна испанецът.

Силната серия след контузията изкачи Давидович Фокина с 13 позиции до рекордното за него 13-то място в световната ранглиста. След натоварената кампания в Азия, тенисистът планира кратка почивка със семейството си, преди да поднови участията си в турнири.

„В момента не искам да мисля за следващата седмица. Искам просто да отпразнувам тази победа с екипа си и да се насладя на момента. Прибирам се у дома след цял месец далеч от семейството и съпругата ми. В следващите два-три дни изобщо няма да мисля за тенис, а просто ще си почивам“, завърши Давидович Фокина.

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