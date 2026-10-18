Кралят на обратите стигна и до титлата в Шанхай

Алехандро Давидович Фокина завърши седмица, изпълнена с драматични обрати, с най-голямата титла в кариерата си на турнира „Мастърс“ в Шанхай.

27-годишният испанец надви сънародника си Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4 в зала „Цидзюн Форест Спортс Сити Арена“, за да спечели първия си трофей от сериите „Мастърс“. Давидович Фокина, който спаси мачбол срещу Франсис Тиафо в третия кръг и обърна от сет пасив както Хуберт Хуркач, така и Александър Зверев по пътя към финала, намери път към победата и срещу Ходар, въпреки че изоставаше със сет и пробив при 1:6, 2:3.

С победата си за два часа и 28 минути Давидович Фокина завоюва третата и най-значима титла в кариерата си в ATP Тура. След като загуби първите си пет финала на това ниво, включително единствения си предишен финал на „Мастърс“ — в Монте Карло през 2022 година, той вече е спечелил последните си три след триумфите в Майорка и Чънду по-рано през годината.

BIGGEST title of his career 🏆 Fokina completes the comeback 1-6 7-6 6-4 vs Jodar to become the Shanghai champ! @alexdavidovich1 #RolexShanghaiMasters https://t.co/vAB1PDJ8qA — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2026

Титлата в Чънду в края на септември ознаменува впечатляващото завръщане на Давидович Фокина в Тура след двумесечно отсъствие заради контузия в гърба. Вече шампион и в Шанхай, испанецът ще започне европейския сезон на закрито в серия от 10 победи.

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Снимки: Gettyimages