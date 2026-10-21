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Френски клуб скри карта на съкровище в екипите си – наградата е 10 000 евро

  • 21 окт 2026 | 12:28
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Френски клуб скри карта на съкровище в екипите си – наградата е 10 000 евро

Новакът във френския волейболен елит Роян Атлантик привлече вниманието с впечатляващ маркетингов ход, превръщайки новия си състезателен екип в истинска карта на съкровище. В черно-жълтата фланелка на отбора са вградени поредица от загадки, които отвеждат до закопана статуетка някъде на територията на Франция. Първият ентусиаст, който открие артефакта и докаже логическия си път до него, ще получи парична награда от 10 000 евро.

Инициативата носи името „Тайната на пиратите“, което кореспондира с прякора на клуба и пиратския символ в клубната емблема.

Стотици продадени фланелки още преди старта на мисията

За да се включат в надпреварата, феновете трябва да закупят специалния екип на цена от 69 евро. Търсенето не представлява обикновена разходка по плажа с металотърсач, а изисква разплитането на сложни главоблъсканици, закодирани в самата тъкан.

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Президентът на клуба Давид Гел обясни, че проектът е разработен съвместно със специалистите от Едисион Мезон, утвърдени в създаването на интелектуални игри. Интегрирането на уликите в спортното облекло е отнело близо година и над 300 часа графична обработка. Текстовите указания са заменени от символи, рисунки и цифри, разположени както от външната, така и от вътрешната страна на фланелката. Всеки купувач получава и специални указания за старт на разследването.

Организаторите уточняват, че за по-голямата част от предизвикателството не е необходимо пътуване – участниците могат да анализират следите у дома, а реално излизане на терен ще се изисква едва във финалната фаза, когато крайната локация бъде установена.

Наградата: Уникална скулптура и чек за петцифрена сума

Самото скрито съкровище представлява варовикова скулптура, изработена с помощта на скулптурното ателие към Дружеството по археология и история на департамент Шарант Маритим. За да бъде валидирана наградата от 10 000 евро, не е достатъчно статуетката да бъде намерена случайно – откривателят трябва да аргументира и опише целия алгоритъм на решаване на загадката.

Официалното начало на приключението е насрочено за края на октомври и началото на ноември 2026 година, след като предварителните поръчки бъдат доставени.

„Едва ли нещо подобно е правено някога в спорта. Това е поредната луда идея, от онези, които обичаме да реализираме. Първата загадка е въобще как да се разчетат знаците по фланелката. Надяваме се това многоетапно предизвикателство да завладее участниците за месеци напред“, сподели 35-годишният президент Гел, който до миналия сезон бе разпределител на отбора.

Мълниеносен възход от аматьорските нива до шампионския елит

Това не е първата подобна акция на крайморския тим. В миналото клубът организира локално търсене на скрит златен череп на плажа, като наградата тогава бяха два ВИП пропуска за мач, а загадката бе разгадана за десет дни. Новият проект обаче е в пъти по-мащабен. Ако през миналата кампания Руайан е продавал между 200 и 300 екипа, сега предварителните поръчки вече надхвърлят 600 броя.

Силната маркетингова активност съпътства забележителния спортен възход на тима, който измина пътя от четвърта дивизия до елита само за пет сезона. През май 2026 година съставът спечели титлата в Лига Б и заслужи историческо класиране в професионалния елит.

Град Роян е атлантически курорт с население от около 19 хиляди души, а клубната зала „Кордуан“ побира 1400 зрители. Клубът се радва и на симпатиите на родени в региона звезди и олимпийски шампиони като Ервин Нгапет и Тревор Клевено.

Дебютът сред най-добрите започна сензационно и на спортния терен. Още в първия кръг на 17 октомври „пиратите“ поднесоха голямата изненада, след като осъществиха пълен обрат от 0:2 до 3:2 гейма срещу актуалния шампион на страната Монпелие. Най-резултатен в мача бе диагоналът Шейх Диоп с 25 точки, а посрещачът Максим Ервоар добави 22 точки срещу бившия си отбор. Сериозен принос за успеха имаше и опитният бразилски посрещач Уго де Леон Бозо.

В ролята на разпределител за тима се изявява датчанинът Микел Хоф, а на треньорския пост е Гийом Рекюр.

По този начин представянето на уникалния спортен екип на Роян Атлантик пожъна пълен успех от всяка гледна точка. Клубът дебютант нагледно показа как състезателната фланелка може да се превърне в мащабен маркетингов проект и да грабне вниманието на аудитория, която до този момент изобщо не се е вълнувала от този спорт.

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