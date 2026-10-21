Виден Нацев донесе победа на Нарбон във Франция

Юношата на ЦСКА и френски младежки национал Виден Нацев помогна на Нарбон да обърне Роаян от 0:2 до 3:2 (23:25, 19:25, 28:26, 25:14, 16:14) в среща от втория кръг на френското първенство, играна пред 2083 зрители.

18-годишният Нацев, завърши с 9 точки (1 ас, 1 блок, 70% ефективност в атака - +4).

Нацев направи 4 успешни атаки от 5 опита в тайбрека 80% ефективност в атака.

Въпреки че е привлечен като посрещач, Нацев започна четвъртия и петия гейм на поста диагонал, заемайки мястото на Михал Червински. Най-резултатен за победителите беше Тим Хелд с 23 точки, а за Роаян Шейх Диоп завърши с 26 точки.

НАРБОН - РОЯН 3:2 (23:25, 19:25, 28:26, 25:14, 16:14)

НАРБОН: Карлос Ниевес Суарес 17, Тим Хелд 23, Михаел Червински 10, Бенжамен Браун 14, Бенжамен Виал 3, Симон Жил 1 Енцо Лопес-либеро- Никита Марон 1, Ибрахим Туре 3, Видeн Нацев 9, Илан Бороная и (Александър Ламиабл, Лиам Пат, Тилан Далез).

Старши треньор: ПАТРИК ДЮФЛО

РОЯН: Микел Хоф 6, Жозеф Кофане Бойомо 7, Виктор Соси, Шейх Диоп 26, Люка Алейкс 1, Максим Ервоар 16, Матеус де Соуза Фаустино Перейра 7, Уго де Леон Гимараеш да Силва 9 - Жулиен Паские-либеро (Лиам Варие, Самуел Муньос, Матис Жофроа).

Старши треньор: ГИЙОМ РЕКЮР.

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