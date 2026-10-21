Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски гости в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Виден Нацев донесе победа на Нарбон във Франция

  • 21 окт 2026 | 12:20
  • 329
  • 0
Виден Нацев донесе победа на Нарбон във Франция

Юношата на ЦСКА и френски младежки национал Виден Нацев помогна на Нарбон да обърне Роаян от 0:2 до 3:2 (23:25, 19:25, 28:26, 25:14, 16:14) в среща от втория кръг на френското първенство, играна пред 2083 зрители.

18-годишният Нацев, завърши с 9 точки (1 ас, 1 блок, 70% ефективност в атака - +4).

Нацев направи 4 успешни атаки от 5 опита в тайбрека 80% ефективност в атака.

Въпреки че е привлечен като посрещач, Нацев започна четвъртия и петия гейм на поста диагонал, заемайки мястото на Михал Червински.  Най-резултатен за победителите беше Тим Хелд с 23 точки, а за Роаян Шейх Диоп завърши с 26 точки.

НАРБОН - РОЯН 3:2 (23:25, 19:25, 28:26, 25:14, 16:14)
НАРБОН: Карлос Ниевес Суарес 17, Тим Хелд 23, Михаел Червински 10, Бенжамен Браун 14, Бенжамен Виал 3, Симон Жил 1 Енцо Лопес-либеро- Никита Марон 1, Ибрахим Туре 3, Видeн Нацев 9, Илан Бороная и (Александър Ламиабл, Лиам Пат, Тилан Далез).
Старши треньор: ПАТРИК ДЮФЛО
РОЯН: Микел Хоф 6, Жозеф Кофане Бойомо 7, Виктор Соси, Шейх Диоп 26, Люка Алейкс 1, Максим Ервоар 16, Матеус де Соуза Фаустино Перейра 7, Уго де Леон Гимараеш да Силва 9 - Жулиен Паские-либеро (Лиам Варие, Самуел Муньос, Матис Жофроа).
Старши треньор: ГИЙОМ РЕКЮР.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

  • 20 окт 2026 | 17:53
  • 921
  • 0
Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

  • 20 окт 2026 | 15:39
  • 1427
  • 4
Нова спортна площадка откриха в столичния район "Надежда"

Нова спортна площадка откриха в столичния район "Надежда"

  • 20 окт 2026 | 13:32
  • 762
  • 0
Елица Атанасийевич с 11 точки, Паниониос стартира с победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 11 точки, Паниониос стартира с победа в Гърция

  • 19 окт 2026 | 21:53
  • 1304
  • 0
Александра Миланова и Афион с трета поредна загуба в Турция

Александра Миланова и Афион с трета поредна загуба в Турция

  • 19 окт 2026 | 21:34
  • 1270
  • 0
Силна Моника Кръстева с 14 точки, Коста Волпино с 4-а поредна победа в Серия А2

Силна Моника Кръстева с 14 точки, Коста Волпино с 4-а поредна победа в Серия А2

  • 19 окт 2026 | 20:55
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 9368
  • 30
Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

  • 21 окт 2026 | 12:30
  • 4996
  • 1
Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Горди сме от спечелената Суперкупа

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Горди сме от спечелената Суперкупа

  • 21 окт 2026 | 13:43
  • 1837
  • 0
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 19940
  • 43
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 17191
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284863
  • 84