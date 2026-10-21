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Магнус Карлсен: Изкуственият интелект показа на хората, че не са много добри на шах

  • 21 окт 2026 | 11:34
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Магнус Карлсен: Изкуственият интелект показа на хората, че не са много добри на шах

20-кратният световен шампион по шахмат Магнус Карлсен е първият потвърден участник сред осемте състезатели, които ще се включат в MOVE Cup — нов елитен турнир, който ще се проведе от 18 до 20 януари в Барселона.

Невероятно, но факт! Българин победи Магнус Карлсен и скъса дрехите си от радост
Невероятно, но факт! Българин победи Магнус Карлсен и скъса дрехите си от радост

– Какво Ви привлече най-силно в MOVE Cup, за да се включите в проекта?

– Мисля, че развитието на шахмата през последните години е невероятно. Смятам обаче, че ни липсват събития, които да доближат шахмата до по-широка публика и да предложат на зрителите по-добро и по-вълнуващо преживяване. Мисля, че турнирът ще бъде много забавен и увлекателен за проследяване. За мен беше важно да покажа на света, че шахматът не само е забавен, но може да носи и много ползи, особено за децата.

– Загубихте интерес към борбата за титлата по много причини, но ако наградата за тези усилия беше около 20 милиона долара, бихте ли обмислили завръщане в битката за световната корона?

– Няма да спекулирам каква би трябвало да бъде сумата. От спортна гледна точка в шахмата има много неща, които ме интересуват повече от участието в един-единствен мач за световната титла по класически шахмат.

Как Карлсен защити титлата си и защо Накамура чака 20 минути за служебна победа
Как Карлсен защити титлата си и защо Накамура чака 20 минути за служебна победа

– Физическото натоварване в шахмата често се подценява. Как обаче се чувствате физически след партия, продължила пет или шест часа?

– Вече не играя толкова дълги партии. В миналото беше много важно да можеш да издържиш толкова часове и когато бях в най-добрата си физическа форма, печелех много точки в такива ситуации. Отчасти това се дължеше и на факта, че може би не успявах да надиграя съперниците си по-рано. Днес не съм в толкова добра форма, колкото преди, отчасти защото вече не се занимавам изцяло с класически шахмат, и това е така от доста време. Затова сега се опитвам да печеля партиите си малко по-бързо.

– През 2016 г. казахте в интервю за "Ел Паис", че психологията е най-слабото Ви място. Смятате ли, че сте се подобрили в това отношение през годините?

– Мисля, че това донякъде се случва на всички ни, макар че мога да говоря само от собствен опит. Психологията е много важна в шахмата и несъмнено смятам, че положителната нагласа може да помогне много. Но също така знам колко изтощително е да се състезаваш на най-високо ниво и колко трудно е да запазваш увереност и спокойствие във всеки момент. Не бих казал непременно, че съм станал по-слаб или по-силен психологически, но и не мисля, че това е особено слаба страна в играта ми. При някои играчи според мен ясно се вижда дали психологията е сред силните, или сред слабите им страни. В моя случай най-важното е, че средното качество на ходовете ми се е подобрило малко, включително във връзка с психологическия аспект.

Магнус Карлсен защити титлата си от Световното по електронни спортове
Магнус Карлсен защити титлата си от Световното по електронни спортове

– Изкуственият интелект направи ли шахмата по-интересен, или отне част от творчеството в него?

– Мисля, че изкуственият интелект направи играта много по-интересна както за публиката, така и за професионалистите. Това се случи за много кратко време. Същевременно обаче всички са все по-добре подготвени и това затруднява постигането на предимство. В известен смисъл така шахматът стана още по-равностоен, отколкото преди, но това се случва с технологичния напредък във всички области. Освен това открихме, че ние, хората, не сме чак толкова добри в шахмата и че имаме изключително много неща за учене.

– Когато се обръщате назад към кариерата си, смятате ли, че сте пожертвали нещо в живота си заради шахмата?

– Предполагам, че много неща, но смятам, че съм имал много хубав живот от детството си досега. А ако съм направил някакви особени жертви, истината е, че дори не съм ги усетил, защото мисля, че е имало добър баланс. Много съм доволен от сегашното си положение и от равновесието между работата и личния ми живот, така че всичко се разви много добре.

Магнус Карлсен викаше за Норвегия срещу англичаните
Магнус Карлсен викаше за Норвегия срещу англичаните

– През следващите седмици ще бъдете в Будапеща за Total World Chess Championship — първото издание на ново световно първенство, което съчетава класически шахмат, ускорен шахмат и блиц. Какво очаквате от турнира?

– Добър въпрос. Винаги е интересно да играеш срещу някои от най-добрите шахматисти в света в нов и привлекателен формат. В момента се подготвям за него и ще бъде забавно да проверя възможностите си.

– Подготовката много ли се различава от тази за мач за световната титла по класически шахмат — традиционния двубой от 14 партии с дълга контрола, от участие в който се отказахте през 2022 г.?

– Мина толкова много време, откакто за последно го правих, че вече дори не знам как човек се подготвя за подобно нещо. Като цяло мисля, че е различно, защото подготвяш по-общи идеи, вместо да работиш върху нещо конкретно срещу определен съперник. Така че разликата е доста голяма.

Магнус Карлсен е номер 1 вече 15 години
Магнус Карлсен е номер 1 вече 15 години

– Знам, че сте голям почитател на футбола и привърженик на Реал Мадрид. Ако трябваше да се сравните с футболист от която и да е епоха, кой би бил той и защо?

– Не знам, мисля, че е много трудно да избера един. Отворен съм към предложения.

– Може би по-скоро с треньор. Например Моуриньо?

– Мисля, че това, което Моуриньо прави невероятно добре, е да създава атмосфера на постоянна война, в която всичко се свежда до „ние срещу тях“. И смятам, че това подхожда повече на моя предшественик Каспаров, отколкото на мен.

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