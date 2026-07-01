Магнус Карлсен е номер 1 вече 15 години

Гросмайстор Магнус Карлсен вече е световен №1 във всяка рейтинг листа на ФИДЕ през последните 15 години — от юли 2011 г. насам. Макар Карлсен да е имал тревожни моменти — например всяка загуба от гросмайстор Фабиано Каруана в мача за световната титла през 2018 г. щеше да изведе американската звезда на върха — той забележително остава непрекъснат световен №1 и в live рейтинг листата вече 15 години.

Карлсен за първи път стана световен №1 в live листата през октомври 2008 г. През ноември 2009 г. той премина границата от 2800 точки и оттогава никога не е падал под нея, а през януари 2010 г. за първи път оглави официалната рейтинг листа на ФИДЕ. След това имаше два периода, в които 15-ият световен шампион Вишванатан Ананд си върна първото място, като последната листа, в която Ананд беше начело, бе през май 2011 г.

По онова време рейтинг листите се публикуваха веднъж на всеки два месеца, а през юли 2011 г. Магнус вече беше поел лидерството. Той написа в Twitter: „Много съм щастлив, че отново съм на върха на световната шахматна ранглиста.“

Оттогава Карлсен неизменно е №1 във всяка публикувана листа, както и в live рейтинг листата, която се обновява след всяка изиграна партия.

Както можете да си представите, подобно постижение го поставя в изключително рядка компания. Откакто официалните рейтинг листи на ФИДЕ започват да се публикуват през 1971 г., само седем шахматисти са били на върха, а само трима от тях изобщо могат да бъдат сравнявани с Карлсен по продължителност на престоя като №1.

Общо Карлсен е бил световен №1 точно 16 години, или 192 месеца, с което далеч надминава 102-та месеца на 12-тия световен шампион Анатолий Карпов. Все още обаче му остават още пет години, за да изравни 255-е месеца — или 21 години и три месеца — на 13-тия световен шампион Гари Каспаров.

Там, където Карлсен вече е надминал Каспаров, е непрекъснатата серия на върха. Никой не беше с по-висок рейтинг от Каспаров в продължение на 20 години и три месеца — от януари 1986 г., когато той измести Карпов, до април 2006 г., когато гросмайстор Веселин Топалов стана №1 заради неактивността на Каспаров след оттеглянето му година по-рано.

В рейтинг листата от януари 1996 г. обаче 20-годишният 14-и световен шампион Владимир Крамник официално беше №1, тъй като имаше равен рейтинг с Каспаров, но беше изиграл повече партии. Това раздели серията на Каспаров на две. Технически, Каспаров също беше премахнат от рейтинг листата на ФИДЕ през 1993 г., след като скъса с организацията, за да изиграе мача си за световната титла срещу гросмайстор Найджъл Шорт.

Юни 2026 г. беше рядко слаб месец за Карлсен, тъй като той загуби 17,8 рейтинг точки на Norway Chess 2026, но въпреки това премина границата от 15 години като световен №1 с аванс от 31 точки пред Каруана и гросмайстор Хикару Накамура — 2823 точки срещу техните 2792.

Като се има предвид колко дълго Карлсен е №1, може би е по-интересно да се погледне кой е бил на второ място през тези 15 години. Играчите са само 12.

Както се вижда, Каруана е прекарал почти шест години на второто място и е бил най-близо до това да детронира Карлсен, като в най-близките моменти разликата е била само три рейтинг точки.

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