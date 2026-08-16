Как Карлсен защити титлата си и защо Накамура чака 20 минути за служебна победа

Гросмайстор Магнус Карлсен защити титлата си от Световната купа по електронни спортове след категорична победа над гросмайстор Денис Лазавик. Карлсен спечели и двата сета с по 3:1, постигайки по две победи във всеки от тях, и приключи участието си в Париж, без да загуби нито една партия. Карлсен получи 250 000 долара, Лазавик – 190 000, а гросмайстор Хикару Накамура завърши на трето място и спечели 145 000 долара. Накамура поведе с две точки при оставащи две партии, след като спечели четвъртата, която беше прекъсвана заради технически проблеми. Гросмайстор Алиреза Фирузджа не излезе за следващата партия и загуби мача служебно с 1:4.

Световната купа по електронни спортове приключи, след като Карлсен спечели финалния мач с 2:0 сета. Така той защити титлата си, прибави още 250 000 долара към сметката си и донесе 1000 точки на Team Liquid.

След края на мача Карлсен беше попитан: „Кой или какво може да спре Магнус Карлсен?“

Carlsen takes the lead after Lazavik defended perfectly for 79 moves until blundering right at the end! That's Denis' 1st loss of the Playoffs: https://t.co/MviSx9WzYn#EWC2026 pic.twitter.com/cZkhHUnZNz — chess24 (@chess24com) August 15, 2026

„Не знам. В момента не е лесно някой да го направи в този формат. Мисля, че вчера Алиреза имаше наистина добър шанс, но не е лесно – особено към края на турнира, когато мачовете стават малко по-дълги. Тогава е по-трудно да разчиташ на една или две партии“, отговори той.

Задачата да спре изглеждащия неизбежен триумф на Карлсен се падна на 19-годишния Лазавик, който също като норвежеца беше преминал през плейофите, без да загуби нито една партия.

„Именно заради такива моменти играя шах!“, заяви той при излизането си на сцената.

The final moments as Magnus Carlsen wins a brilliant final game to clinch the #EWC2026 title! https://t.co/xc1Cq3w5fy pic.twitter.com/BRmaMhRSqN — chess24 (@chess24com) August 15, 2026

Надеждите му да запази своята серия без поражение, докато Карлсен се пречупи под напрежението, обаче бяха разбити още в първата партия. След като се защитаваше прецизно в продължение на 79 хода, една-единствена груба грешка се оказа фатална.

Това може да изглежда като необичаен пропуск от страна на един от най-надарените технически шахматисти, но след мача Карлсен обясни, че стратегията му е била насочена именно към създаването на подобни ситуации:

„Мислих много по въпроса. Вчера преглеждах партиите на Денис и разговарях с треньора си. Според мен подходът на Хикару срещу него не беше съвсем правилен. Интересното е, че едно от нещата, които казах, беше, че той не се защитава особено добре конкретно в топовите ендшпили – и именно това реши първата партия.

Смятах, че трябва да играя много по-стегнато от Хикару, и мисля, че успях. Много пъти съм играл с Денис онлайн, опитвайки се да действам доста рисковано, и съм бил наказван много тежко за това. Затова се стремях да не му предоставям прекалено много очевидни позиционни предимства и да се възползвам от всяка възможност, която ми се открие.“

Финалът се проведе в два сета от по четири партии, което остави на Лазавик малко време за отговор. Втората партия беше остра и изпълнена с усложнения, но ако някой имаше шансове да я спечели, това беше Карлсен.

Карлсен не беше губил мач през 2025 година, а този път не допусна поражение дори в отделна партия.

Feeling good! It’s nice to show that the old guard still knows how to move the pieces. pic.twitter.com/e3nfKQbXeq — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) August 15, 2026

„Изключително щастлив съм, че завърших без загуба. Това определено беше част от стратегията ми. Не се опитвах да правя нищо необичайно, а просто да играя сравнително стегнат шах и да използвам възможностите, които се появят. Фактът, че не загубих нито една партия, показва както успеха на тази стратегия, така и известна доза случайност. Много съм доволен от постигнатото“, коментира той.

Карлсен отбеляза също, че всички съперници, срещу които се е изправил в турнира, са родени след 2000 година.

„Хубаво е да покажем, че старата гвардия все още знае как се местят фигурите“, написа той в социалните мрежи.

Лазавик не успя да направи последната крачка във финала, но допълнително затвърди отличната си репутация. Той получи най-голямата сума в кариерата си – 190 000 долара, като тя може да нарасне, ако получи дял от спечеленото от неговия отбор по електронни спортове. Донесените от Лазавик 750 точки за второто място помогнаха на AG.AL да затвърди лидерството си в битката за наградата от седем милиона долара за най-добър отбор.

Никой не иска да участва в мача за третото място, но разликата между третата позиция, която носи 145 000 долара, и четвъртата със 100 000 долара е съвсем нелошите 45 000 долара.

Накамура завърши трети и през 2025 година, след като победи гросмайстор Арджун Еригайси. Той повтори постижението си и през 2026-а, този път надделявайки над Фирузджа с 4:1, макар мачът да приключи по неприятен начин.

Съдбоносна се оказа четвъртата партия. Накамура започна да упражнява натиск с черните фигури, когато играта внезапно трябваше да бъде спряна заради проблеми с интернет връзката, които едновременно прекъснаха множество излъчвания. Последваха още прекъсвания, а на дъската позицията на Фирузджа внезапно се разпадна само в рамките на няколко хода, преди той да получи съкрушителен удар.

След тази загуба Фирузджа, който нямаше победа в 12 поредни партии след успеха си над гросмайстор Ханс Ниман в първата партия от плейофите, трябваше да спечели две последователни партии само за да стигне до армагедон. Задачата изглеждаше почти невъзможна, а той реши изобщо да не прави опит. Фирузджа не се завърна на сцената и получи служебна загуба в петата партия, с което Накамура спечели мача с 4:1.

„Днешният мач с Алиреза определено не се разви добре за никого“, написа Хикару Накамура в X.

„Цареше пълен хаос с множество прекъсвания на връзката, а след това дойде и ненавременното оттегляне на Алиреза от турнира. Оставиха ме да чакам 20 минути, докато накрая ми съобщиха, че на Алиреза ще бъде присъдена служебна загуба.

През това време не получих никаква допълнителна информация за техническите проблеми. Нямах достъп до телефона си, нито можех да се свържа с някого отвън, който да ми обясни ситуацията. Погрешно предположих, че проблемът е в Chess.com, защото първоначално на екрана ми се появи съобщение за прекъсване на връзката.

След решението за служебната загуба ме придружиха до зоната за интервюта. Там казах, че според мен проблемът е бил в Chess.com и че съм изключително разочарован от случилото се. Сега вече знам, че съм грешал.

Проблемът е бил в EWC и е засегнал няколко събития, а не само шахматния турнир. Иска ми се да бях информиран за това, преди да дам интервютата. Прибързах със заключенията и несправедливо обвиних Chess.com, че технически проблем от тяхна страна е предизвикал цялата ситуация.

Поднасям им извиненията си за тези твърдения и се надявам това опровержение да бъде публикувано или обсъдено навсякъде, където първоначално бяха разпространени думите ми.

Не съм подложен на натиск от „шахматната мафия“ и не, Дани Ренч (собственикът на chess.com) не държи ръката ми върху горещия котлон. Определено прецених погрешно ситуацията, докато бях ядосан“, завърши Хикару Накамура.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google