Мерцедес с интересно разкритие за механиците си в Гран При на Сингапур

Отборът на Мерцедес във Формула 1 разкри любопитен детайл от представянето си в Гран При на Сингапур – част от механиците в бокса са извършили първата си смяна на гуми в състезателни условия от цели 15 години насам.

Надпреварата в Сингапур сложи край на изтощителна поредица от три последователни старта в рамките на шампионата за 2026 година, включващ общо 23 състезания. Преди това керванът премина през Азербайджан и Малайзия.

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Лидерът в класирането при пилотите Кими Антонели не успя да спечели победа по време на тази натоварена серия, но въпреки това увеличи преднината си пред своя съотборник Джордж Ръсел от 81 на 102 точки. В същото време тимът на Ферари спечели малко повече точки от Сребърните стрели в последните стартове, но въпреки това остава на дистанция от 134 пункта при конструкторите.

На фона на изключително тежките условия за работа персоналът на Мерцедес се стреми да поддържа максимално оперативно ниво. Заместник-директорът на тима Брадли Лорд коментира ситуацията пред клубната радиопрограма Nu Silver Arrows Radio Show:

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„Разбира се, имаме предвид борбата при пилотите, но по-важното е, че загубихме известна преднина спрямо Ред Бул и Ферари в класирането при конструкторите по време на последните няколко старта. Имаме солиден аванс, но нищо не е окончателно решено. Нужно е да се концентрираме върху това да класираме и двата болида възможно най-напред. Звучи банално, но това е основната ни задача във всеки състезателен уикенд.



„Трябва да отбележим ефективността и прецизността, които демонстрирахме в тези три поредни състезания – вероятно най-тежките по отношение на влажност и температура в гаража. В Сингапур, въпреки принудителните смени в екипа заради контузии, сред нас имаше хора, които не бяха правили питстоп в реално състезание от 15 години, но пак бяхме най-бързият отбор в пит-лейна и постигнахме най-доброто време за обслужване за втори пореден уикенд. Това показва нивото на работа и ни дава голяма увереност за тежкия финален етап от сезона с дълги пътувания далеч от семействата“, коментира Лорд.

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Снимки: Gettyimages