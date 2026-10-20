Хорнър: Кими Антонели заслужи статута на пилот №1 в Мерцедес

Бившият ръководител на отбора на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър смята, че изгряващата звезда Андреа Кими Антонели напълно е спечелил правото да бъде безспорен пилот №1 в Мерцедес след категоричната си доминация през сезон 2026.

Едва на 20-годишна възраст и във втория си сезон в световния шампионат, италианецът има аванс от забележителните 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел при оставащи шест кръга до края на кампанията. Антонели има възможност да подпечата титлата още в Гран При на САЩ този уикенд, благодарение на спечелените 14 подиума, сред които осем победи. С това той напълно превъзхожда Ръсел, който влезе в сезона в ролята на предварителен фаворит за короната.

Според Хорнър именно Антонели трябва да поведе Мерцедес напред, ако тимът се изправи пред сериозна съпротива от съперници. Темата за отборната йерархия и фаворизирането на състезатели винаги е била в основата на успеха в надпреварата. Самият Хорнър последователно налагаше тази философия в Ред Бул в периода от 2005 до 2025 година — първо със Себастиан Фетел, а след това и с Макс Верстапен, като и двамата донесоха по четири световни титли на тима.

За разлика от този подход, тимът на Макларън през миналия сезон заложи на пълно равенство между Оскар Пиастри и крайния шампион Ландо Норис, което за малко не им коства титлата в полза на Верстапен. Друг исторически пример, на който Хорнър се позова, е кампанията от 1986 година. Тогава Уилямс разполагаше с доминиращия болид FW11, но пилотите Найджъл Менсъл и Нелсън Пикет си размениха точки и отстъпиха титлата при пилотите на Ален Прост от Макларън, след като Менсъл претърпя драматично спукване на гума във финалното състезание в Австралия.

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„Изключително трудно е да угодиш на абсолютно всички по всяко време. Нужно е да бъдеш честен и да се водиш от фундаменталния въпрос: какви са основните цели на тима. В крайна сметка отборът винаги е на първо място, а състезателите реално изпълняват договори. Нереалистично е да даваш обещания и на двамата, че ще могат да спечелят шампионата.



„Винаги настъпва момент, в който единият пилот показва превъзходство. И двамата започват с еднакъв шанс и идентична техника, но уважението и водещият статут се извоюват на пистата. Кими Антонели прави точно това в момента. Ако се стигне до оспорвана битка със съперник от друг отбор, Мерцедес ще трябва да заеме твърда позиция. В противен случай рискуват да загубят титлата точно както Уилямс с Менсъл и Пике срещу Прост преди години“, коментира Хорнър пред Autosport.

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Решението на Ред Бул да разчита на ясен фаворит води началото си от сезон 2010, когато постоянните инциденти на пистата между Фетел и Марк Уебър почти позволиха на Фернандо Алонсо с Ферари да триумфира с отличието. От 2011 година нататък Фетел установи трайна доминация над австралиеца, а години по-късно Верстапен стори същото с всички свои съотборници.

„В ранните години бяхме млад екип, който тепърва започваше да побеждава, и целият натиск, заедно с нарастващите очаквания, се стовари върху на. Медийният интерес е огромен, всичко се анализира в детайли и най-важното е да следваш принципите си. Не можеш да задоволиш всички, правиш това, което е най-добро за колектива. Това бе моята задача — бях нает да постигам върхови резултати за Ред Бул Рейсинг, а това означаваше единствено победи“, обясни Хорнър.

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Снимки: Gettyimages