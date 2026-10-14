Ще се превърне ли Гран При на Мексико Сити в двоен празник за Мерцедес?

Още по време на предсезонната подготовка във Формула 1 всички знаеха, че Мерцедес ще бъде големият фаворит за конструкторската титла. Сребърните стрели определено са се запътили към нея въпреки проблемите с надеждността и загубените точки в хода на сезона.

Преди финалните шест кръга от кампанията тимът от Бракли оглавява генералното класиране с актив от 578 точки и аванс от цели 133 пред най-близкия си преследвач Ферари. Заемащите трето и четвърто място отбори на Макларън и Ред Бул изостават със съответно 239 и 246 точки, като и двата екипа почти сигурно ще загубят всякакъв математически шанс за титлата след Гран При на САЩ следващата седмица.

Those final moments before lights out... 🤩✨ #F1 #SingaporeGP https://t.co/2FS3g2T4kl — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

След състезанието в Остин един отбор ще може да спечели максимум 215 точки, което означава, че дори двойна победа на Мерцедес (43 точки) и нулев актив за Ферари няма да бъдат достатъчни за спечелването на титлата от Сребърните стрели. При този сценарий преднината на отбора от Бракли ще достигне 176 точки при оставащи 215 възможни.

Antonelli powers past Hamilton 💪 This pass earned Kimi his 14th podium of the season 👏 #F1 #SingaporeGP https://t.co/RmijAG2KUN — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

В Мексико Сити обаче Мерцедес вече ще може да си гарантира титлата, тъй като след надпреварата на „Ерманос Родригес“ всеки отбор ще може да спечели максимум 172 точки. Това означава, че в следващите два кръга Сребърните стрели трябва да спечелят с поне 39 точки повече от Ферари и да не губят повече от съответно 67 и 74 точки спрямо Макларън и Ред Бул, за да си гарантират титлата още в Гран При на Мексико Сити.

Трите неща, които трябва да се случат, за да стане Антонели шампион в Остин

А триумфът на Мерцедес в Мексико Сити може да бъде двоен, защото е много вероятно именно там Андреа Кими Антонели да си гарантира световната титла при пилотите. Да, италианецът може да стори това още в Съединените щати, но по-реалистично е неговата коронация да се състои на 1 ноември в Мексико, като се има предвид какво трябва да се случи, за да стане той шампион в Остин.

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Снимки: AI