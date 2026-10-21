Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Националът на България Стефан Велков играе в датското първенство от 2022 година. През лятото бранитлят премина в местния Сьонерюск, а преди няколко дни вкара дебютен гол за новия си клуб.

Едва ли има роден футболист, който да е с по-добри познания от него за тамошния футбол и по-конкретно за Нордселанд - съперник на ЦСКА в утрешния двубой от основната фаза в Лига на конференциите.

Бившият защитник на Славия заяви пред Sportal.bg, че иска българският тим да победи, но предупреди “червените”, че срещата ще е много трудна и специфична заради изкуствения терен, на който ще се проведе.

Ето впечатленията на Велков и на какво трябва да наблегне ЦСКА, за да се завърне с успешен резултат в България:

За първия си гол с екипа на Сьонерюск

“Радвам се, че отбелязах и победихме. Знаете, че в дебюта си получих червен картон, незаслужено, и ме наказаха за два мача. Беше много важно за мен да се завърна възможно най-бързо и да играя. Целта ни е да изградим боеспособен отбор, който да е равностоен на най-добрите в лигата. Клубът трансферира много футболисти през лятото и ни трябва време да се напаснем.

Другата моя лична цел е да съм в националния отбор на България и да се представя достойно.”

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За негативизма и подигравките към националния тим - как те влияят на футболистите?

“Мога да говоря от свое име, а не от това на останалите. На мен не ми пука. Българинът е цар да плюе. Идваш с позитивно настроение, но само те плюят. Правим каквото можем, но реалната преценка на средностатистическия българин е много погрешна. Въпреки че го разбирам, предвид резултатите на отбора. Би било добре да се подхожда по-позитивно. Някъде се къса нишката и треньорът обра пешкира. Няма спортист, който иска да го бият като тупан. ”

Защо в Дания - държава, която е с население като на България, нещата във футбола се получават далеч по-добре?

“Това е дълга тема. Мисленето е по-различно. Влагат се много пари във всички популярни спортове. Инвестира се страшно много в школи и бази. Никой не се подиграва на спортистите. Напротив, получават подкрепа. Хората се отнасят сериозно и уважително към тяхната работа. Не се твърди, че спортът не е работа.”

За предстоящия мач от ЛК между Нордселанд и ЦСКА

“Нордселанд практикува модерен, бърз и техничен футбол. Играе се много трудно на техния изкуствен терен. Доста отбори си патят от него. Помните какво се случи с Лудогорец и Фенербахче. Топката върви много по-различно, по-бързо. По време на мача ще е хладно, 6-7 градуса. Дори да не вали дъжд теренът ще бъде мокър, защото ще го полеят, за да е по-бърз. ЦСКА трябва да си напише домашното и да е с нагласа, че ще е много трудно.

Който отиде на техния терен - страда. Шокът е бърз. Още първото полувреме може да е 2,3 на нула, да не знаеш къде си.

Като цяло мисля, че ЦСКА е добър отбор. Притежава по-добро индивидуално качество, но изкуственият терен е сериозно предизвикателство. Може да се обобщи, че не трябва да допуска гол първите двайсетина минути.

Най-доброто ми постижение на това съоръжение е равенство. За всички местни отбори е трудно, но ние сме свикнали, знаем какво да очакваме.”

За силните и слабите страни на съперника

“Най-опасният им играч е лявото крило Принс Амоако, който е само на 19 години. Централният нападател Александър Линд е много добър футболист, разполагат с класен офанзивен полузащитник. Играят бързо и динамично, но са непостоянни, защото са млад отбор. На това се дължи липсата на победи. В последния мач губеха с 0:3, но завършиха 3:3. Можеха дори да спечелят, но изпуснаха дузпа за 4:3.

Не са толкова силни физически. Искат да играят повече с топката, дори централните им защитници. Така че ЦСКА може да се възползва при центрирания от статични положения. Пожелавам му успех. Със сигурност ще съм за ЦСКА.”

Нордселанд - по-различният датски клуб

“Техният модел е по-скоро насочен към бизнеса. Нямат кой знае колко титли. Мисля, че са с една или две, но пък са изключително успешни при продажбата на футболисти. Разполагат с школи в Гана, Египет и Дания. Привличат млади африканци и скандинавци. През лятото продадоха Калеб Йиренки във Висшата лига. Ковънтри плати 30 млн. паунда. Само на 20 години, но научен футболист. Силен състезател - и физически, и технически. Готов е да играе на високо ниво.”

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