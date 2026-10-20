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Макларън ще тества концепции за сезон 2027 с финалните си тазгодишни подобрения

  • 20 окт 2026 | 15:56
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Отборът на Макларън разкри, че финалният пакет от подобрения по болида за 2026 година във Формула 1 ще послужи и за изпитание на фундаментални концепции, които ще бъдат заложени в автомобила за следващия сезон.

След края на Гран При на Сингапур ръководителят на тима Андреа Стела внесе яснота около графика за внедряване на новостите. Те ще бъдат въвеждани поетапно в предстоящите три състезателни уикенда – в Остин, Мексико Сити и Сао Пауло. По този начин базираният в Уокинг отбор ще има възможност да оцени цялостния пакет на три писти с напълно различни характеристики.

„Планираме да въведем редица подобрения. Надяваме се те да намалят изоставането ни спрямо лидерите и да поставят Макларън в позиция да се бори за подиуми по заслуги“, заяви Стела.

„Относно шансовете за победи, вероятно ще разберем едва в последните три състезания, тъй като новостите ще пристигат поетапно. За нас е изключително важно да надграждаме, защото водим оспорвана битка в шампионата, но същевременно искаме да валидираме и ключови концепции за болида за следващата година.

„На това ниво на развитие аеродинамичните концепции се развиват агресивно. След приблизително две години разработка нещата стават доста сложни и е нормално някои елементи да работят, а други – не. Ако вземем предвид, че работата започна на 2 януари 2025 година, а сега вече сме дълбоко в 2026-а, рискът съществува. Ето защо искахме да изпитаме базови компоненти за догодина директно на трасето. Моментът е удобен, тъй като Ред Бул са почти наравно с нас по точки и са пред нас като чиста скорост, а ние същевременно искаме да преследваме Ферари в генералното класиране“, добави още шефът на Макларън.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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