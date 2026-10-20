Джерард: Не съжалявам, че игнорирах интереса на Реал, Интер и Байерн

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард заяви, че “не съжалява” за отказа си да премине в някой клуб извън Англия. Бившият капитан на мърсисайдци и Англия сложи край на състезателната си кариера през 2016 г. след 19 години на “Анфийлд” и един сезон в ЛА Галакси.

“Имаше интерес от някои чуждестранни отбори и в повечето случаи беше чрез Жозе Моуриньо. Интер, Реал Мадрид на два пъти и някои разговори между агента ми и Байерн, когато Бастиан Швайнщайгер напускаше. Нямах особен интерес, тъй като нямаше да напусна Ливърпул по това време. Наслаждавах се на футбола си под ръководството на Брендън Роджърс. Три или четири от големите отбори се интересуваха от мен по време на кариерата му, което е ласкателно, разбира се”, сподели Джерарад в подкаста “Овърлап Дейли”.

"I'm not sure I had that in my locker!" 😱 Stevie opens up about interest from elite European clubs during his playing career 👀 Watch the latest Overlap Daily episode now on YouTube or listen wherever you get your podcasts 🙌⚽️ https://t.co/RNE8meP6c0 — Overlap Daily (@ThatsFootballTV) October 19, 2026

Стивън все пак признава, че се е чудил как биха се развили нещата, ако е играл в чужбина: “Когато гледаш играчи като Джуд Белингам или Хари Кейн и ги виждаш да печелят много трофеи с чуждестранни отбори, през съзнанието ти минават такива мисли, връщаш се назад и мислиш какво би било. Но нямам никакви съжаление по отношение на решенията, които взех. Никакви съжаления.

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Снимки: Imago