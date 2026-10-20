Премиерът на Великобритания се обяви против ВАР, може да проведе кампания срещу технологията

Британският премиер Анди Бърнъм отново разкритикува системата за видеоповторения ВАР и заяви, че тя отнема от спонтанността на футбола. Привърженикът на Евертън дори се пошегува, че премахването на технологията може да стане част от следващата му предизборна програма.



„Често съм смятал, че по-големите клубове като Ливърпул и Манчестър Юнайтед получават решения в своя полза, докато Евертън не се радва на същото отношение. Мислех си, че ВАР ще изравни нещата, но според мен това не се случи“, заяви Бърнъм в интервю.Той подчерта, че проблемът не е само в спорните съдийски решения, а и в начина, по който технологията променя изживяването на феновете по трибуните.

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„Футболът и ходенето на мач са свързани с онези моменти, когато топката влезе във вратата и всички празнуват. Но след това започва проверка с ВАР. Човек би приел това, ако системата вземаше правилните решения, но тя не го прави“, добави премиерът.Попитан дали би използвал позицията си, за да премахне ВАР, Бърнъм отговори с чувство за хумор: „Сега ми давате идея. Вече пишете следващата ми предизборна програма.“ Той е дългогодишен привърженик на Евертън и през миналия сезон е имал абонаментна карта за мачовете на отбора. Бърнъм смята, че въвеждането на технологията не е премахнало усещането за неравно третиране на клубовете, а същевременно е лишило феновете от непосредствената радост при отбелязването на гол.

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