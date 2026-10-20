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Радостин Присадов с историческа титла в MX65

  • 20 окт 2026 | 13:47
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Радостин Присадов с историческа титла в MX65

Две победи и два Holeshot-а в Севлиево осигуриха на младия пилот републиканската титла за 2026 година още преди последния кръг в Айтос.

Само на 9 години Радостин Присадов записа името си в историята на българския мотокрос, след като спечели предсрочно Републиканския шампионат в клас MX65 за 2026 година.

Според информация, предоставена от Българската федерация по мотоциклетизъм, преди него само трима състезатели са ставали републикански шампиони в този клас на 9-годишна възраст – Майкъл Иванов, Петър Петров и Енис Байрамов. Така Радостин става едва четвъртият пилот с подобно постижение.

Историческият успех дойде след категорично представяне на мотополигон „Горна Росица“ край Севлиево на 17–18 октомври. Състезанието беше едновременно кръг от Републиканския шампионат на България и BMU Източноевропейския шампионат по мотокрос.

Въпреки тежките метеорологични условия и калното трасе, състезателят на M6 Yamaha Racing Team демонстрира впечатляващо спокойствие, отлична техника и безгрешно каране.

Радостин поведе още от старта и в двете състезания, като не остави шанс на конкурентите си. Особено убедителен беше първият манш, в който успя да затвори с обиколка състезателите, завършили от второ до четвърто място.

Постижението е още по-впечатляващо предвид възрастта му. В клас MX65 се състезават деца до 12-годишна възраст, а Ради е едва на 9 години и се изправя срещу значително по-големи съперници.

След победата в Севлиево преднината му в генералното класиране на Републиканския шампионат вече е математически недостижима. Дори да пропусне последния кръг в Айтос, Радостин остава шампион на България за 2026 година.

Това е третата републиканска титла в кариерата му след двете поредни шампионски години в клас MX50 – 2023 и 2024. През същите сезони младият талант печели и две титли от BMU Източноевропейския шампионат.

Успехът в Севлиево увеличи сериозно преднината на Радостин и в генералното класиране на BMU Източноевропейския шампионат в MX65. Там обаче титлата все още не е окончателно решена. Предстои финалният кръг в Трикала, Гърция, където българският пилот ще се бори за третата си BMU титла, този път в по-високия клас.

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