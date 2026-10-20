Шарл Леклер посочи основния дефицит на Ферари спрямо конкурентите във Формула 1

Пилотът на Ферари Шарл Леклер смята, че на болида на Черните кончета просто му липсва чиста скорост в сравнение с преките съперници на пистата, въпреки че отборът традиционно започва състезателните уикенди с много добро темпо.

Шасито на италианците се определя като едно от най-добрите в решетката, но задвижващата система отстъпва на агрегатите на Мерцедес и Ред Бул. За Гран При на Италия от Ферари въведоха нова концепция, за да компенсират размера на турбокомпресора. Тимът заложи на по-малко турбо с цел премахване на турбодупката и постигане на отлично поведение при ниска скорост, но това дойде за сметка на максималната скорост на правите.

Stepping into a new race week 🤝🏁 https://t.co/70MJvNWKuR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 19, 2026

В резултат на това се очерта тенденция Ферари да показва силни резултати в тренировките, но след това да губи позиции, когато конкурентите увеличат мощността на двигателите си – детайл, който не остана незабелязан и от самия Леклер.

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„Не съм сигурен, че сме чак толкова добри в петъчните дни. По-скоро това се дължи на режимите на работа на двигателите, които другите отбори използват. Когато стигнем до квалификацията, те разполагат с нещо повече, което ние нямаме. В първата свободна тренировка може би изглеждаме по-конкурентоспособни спрямо съперниците, но те просто пазят резерв за съботната сесия“, обясни Леклер.



„Един от основните ни плюсове като колектив е, че още от първото излизане разполагаме с болид с добър баланс. Вършим страхотна работа преди състезателния уикенд на симулатора във фабриката. Съответствието между данните от симулатора и реалната писта напоследък е много високо, което ни позволява да стъпим на трасето с автомобил, в който се чувствам уверен и комфортно веднага.



„Всичко се свежда до подготовката. Чистият потенциал на колата ни просто не е на нивото на водещите ни конкуренти. В момента изоставаме именно в чистата скорост и суровото представяне на болида“, добави монегаскът.

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Снимки: Gettyimages