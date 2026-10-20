Ландо Норис с категорично послание: Мнението на другите не ме интересува

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че не се интересува от чуждото мнение, стига самият той да знае, че притежава нужните качества да се представя на най-високо ниво на пистата.

Британският пилот неведнъж е говорил открито за борбата със съмненията в собствените си възможности и предизвикателствата, свързани с психическото натоварване, включително в началото на шампионския си сезон през 2025 година. След разочароващи квалификации в Бахрейн и Саудитска Арабия тогава Норис дори сподели, че се чувства „безполезен“ и не знае как да управлява болида, преди да направи силна финална серия и да грабне титлата с едва две точки преднина пред настъпващия Макс Верстапен.

Our adventures across the pond 🇺🇸 #McLarenF1 | #USGP🇺🇸 https://t.co/gShe3QxzMB — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 20, 2026

През 2026 година Норис демонстрира значително израстване, като сподели, че единственият човек, на когото чувства необходимост да доказва каквото и да било, е самият той.

Андреа Стела похвали Ландо Норис за реакцията след инцидента с Пиастри в Сингапур

„Не знам дали става въпрос за напрежение, или просто за факта, че се съмнявам по-малко в себе си, защото вече имам вътрешното убеждение, че мога да постигна поставените цели. Очакванията към мен са големи, както и към целия отбор – всеки очаква силно представяне всеки уикенд. Винаги обаче съм бил човек, който първо трябва да докаже нещата на себе си. Не ме интересува какво мислят другите, важното е аз да знам, че мога.



„Винаги ми беше трудно да повярвам, че мога да спечеля състезание във Формула 1, докато не го направих. Също така ми беше трудно да повярвам, че притежавам необходимото, за да стана световен шампион, докато не спечелих титлата“, заяви Норис.



„Сега нося това вътрешно спокойствие. Имам пълна вяра и увереност в себе си. Бих искал да съм го имал и преди, но просто не съм устроен по такъв начин. Така че не става дума за напрежение, а за вяра в собствените ми възможности“, добави още световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages