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Манчестър Сити ще набира скорост срещу АЕК

  • 20 окт 2026 | 08:03
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Манчестър Сити ще набира скорост срещу АЕК

Манчестър Сити приема гръцкия АЕК Атина в сблъсък от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят ще се играе на стадион "Етихад" в Манчестър, а Главен съдия на срещата ще бъде френският арбитър Уили Делажо.

Манчестър Сити започна европейската си кампания с убедителна победа с 2:0 като гост на Порто, но във втория кръг отстъпи с 2:4 у дома от Пари Сен Жермен. Затова сега възпитаниците на Енцо Мареска не искат да допуснат нова грешка и ще излязат пределно мобилизирани за трите точки срещу наглед лесен съперник.

Във вътрешното си първенство "гражданите" се представят перфектно от началото на сезона. Тимът оглавява класирането във Висшата лига с пълен актив от 21 точки след 7 поредни победи, последната от които бе постигната драматично с 3:2 срещу Ипсуич. Преди това Манчестър Сити разгроми Ливърпул с 3:0 като гост и Съндърланд с 5:3, а за Карабао Къп надделя над Норич с 5:0.

Гръцкият шампион АЕК Атина също има 3 точки в турнира, заемайки 20-а позиция в общата таблица. В първия си мач АЕК надделя с 1:0 у дома срещу ЛАСК, но след това отстъпи с 1:3 при гостуването си на Шахтьор (Донецк).

В Гърция воденият от Марко Николич състав показва стабилна моментна форма. В последните си двубои АЕК постигна победи над ОФИ Крит (3:0) и Волос (2:1) в Суперлигата, разгроми Пансерайкос с 8:1 за Купата на Гърция и завърши наравно 1:1 с Астерас Триполис.

Това ще бъде първият официален мач между Манчестър Сити и АЕК в историята на европейските клуби турнири. Сити обаче има отличен баланс срещу гръцки съперници за минали години, като е записал победи без допуснат гол срещу тимове като Олимпиакос и Арис Солун.

Любопитен факт около двубоя е, че сблъсъкът срещу АЕК ще бъде юбилейният мач номер 150 за Манчестър Сити в Шампионската лига и Купата на европейските шампиони.

В лагера на Манчестър Сити има няколко сериозни кадрови въпроси. Крилото Антоан Семеньо е извън строя за около осем седмици заради контузия в коляното, получена срещу Ипсуич. Младият защитник Нико О'Райли възобнови силни болки в гърба, а под въпрос бяха още Матео Ковачич, Матеус Нунеш и Жереми Доку. Голямата звезда Ерлинг Холанд получи лек удар през уикенда, но мениджърът Енцо Мареска потвърди, че норвежкият нападател е готов да започне.

За гостите от АЕК Атина основният отсъстващ е контузеният вратар Томас Стракоша, докато нападателят Францди Пиеро няма право на участие в турнира.

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Снимки: Gettyimages

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